‘First Dates’: Sonia pierde el fuego al ver a David, el tatuador que la conquistó a primera oída

David confiesa no haber tenido feeling con Sonia en 'First Dates'.

David ha ido al programa de ‘First Dates‘ para encontrar una compañera, al igual que Sonia, que estaba cansada de estar sola y quería a un hombre para que le hiciera compañía y algo más. Al llegar al restaurante, Carlos le ha mostrado a Sonia una máquina de tatuaje. Al verla, Sonia se ha puesto nerviosa ya que ha confesado que le ponen mucho los tatuadores.

Pero parece que ese fuego que sintió sin ver a David se apagó cuando le puso cara. A Sonia no le gustó demasiado su cita de ‘First Dates’. No obstante, cuando empezaron a hablar Sonia comenzó a mostrar un poco más de interés. Parece que los dos tenían muchas cosas en común y que la cita iría muy bien.

Aunque solo lo parecía. A la hora de la verdad, David ha comentado que no ha sentido un feeling especial con Sonia. Es una mujer muy interesante, sí, pero no para él. Parece que tienen dos caracteres muy diferentes y que la relación no iba a ningún sitio tras ‘First Dates’.

Sonia, por otra parte, ha aceptado la valoración de David y ha comentado que ella tampoco tendría una cita con David más allá del programa.