Los dos concursantes compartieron como se 'tocan' en la intimidad

La vida sigue dentro de la casa de ‘Gran Hermano DÚO‘ y los concursantes pasan el día hablando de muchas de sus experiencias. El sexo suele ser muy recurrente en la casa, y si está Antonio Tejado de por medio, mucho más. Alejandro Albalá e Ylenia han acercado muchas posturas desde que se marchara Sofía, y cada vez se llevan mejor dentro de la casa.

Hace unos días, mientras estaban tumbado en la casa, Ylenia preguntó a Alejandro “¿qué tal en la duchi de hoy?”, refiriéndose a si se había tocado en la intimidad, “pues especial” contestaba entre risas Alejandro. “Ducha relajante”, afirmó Albalá, mientras Antonio Tejado e Ylenia se morían de risa tumbados en la cama.

Ylenia confesó que ella no podía, “yo es que me muevo mucho”, algo que sorprendió a Antonio Tejado, que sacó una teoría al respecto, “es que esta se pone a hacer el pino”, decía Tejado. Pero parece que estas conversaciones no sientan muy bien a muchos miembros de la casa, y es que Carolina Sobe y Yoli estaban durmiendo, e invitaron salir de la habitación varias veces a los implicados en la conversación.

“Un poco de respetó”, acabó diciendo Yoli que deseaba dormir, y no escuchar cómo cada uno se toca en la ducha. El acercamiento entre Ylenia y Alejandro es cada vez más evidente, y entre ellos ha surgido una buena amistad, que Sofía está siguiendo desde fuera.

El jueves todo puede cambiar, cuando sepamos si habrá repesca o no en ‘Gran Hermano DÚO’.