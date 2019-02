‘Sábado Deluxe’: la nueva novia de Kiko tacha de despechada a Makoke

Kiko Matamoros y Cristina estarían pensando en boda en el próximo mes de junio.

La relación entre Makoke y Kiko Matamoros está peor que nunca. Kiko parece muy feliz al lado de su nueva novia, Cristina, pero parece que ni siquiera ella puede evitar hablar de la exmujer de Matamoros. En ‘Sábado Deluxe’, hemos conocido la opinión de Cristina hacia Makoke.

Cristina ha confesado que cree que Makoke es una mujer despechada que no acepta que Kiko tenga una nueva pareja y se esté ilusionando. Makoke, por supuesto, ha contestado en ‘Sábado Deluxe’ que “es una tontería”, simplemente opina que es demasiado pronto para que hablen de boda o de niños, como así ha hecho Kiko y Cristina.

Makoke también ha dicho en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que ella no tiene nada que ver con el perfil de Cristina, que son dos mujeres diferentes y que, directamente, no le pega a Kiko. Esto no le ha sentado nada bien a su exmarido que ha decidido entrar en directo al programa para hablar con Makoke.

A través del teléfono, Kiko ha comentado que le parece fatal la falta de respeto que ha mostrado Makoke hacia Cristina, a pesar de que la exconcursante de ‘GH VIP’ lo ha negado. Makoke se defiende contando que cree que no se parecen en nada y que no es su prototipo de mujer.