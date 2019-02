‘GH DÚO’: María Jesús se confiesa a Antonio: “Solo siento atracción física, contigo no siento amor”

"Yo no lo entiendo. A una atracción física no se le dice te quiero", las palabras de Antonio a María Jesús en 'GH DÚO'.

María Jesús ha querido ser muy clara con Antonio en ‘GH DÚO’. Después de una boda exprés y de una noche de bodas truncada, María Jesús ha sentido la necesidad de confesarse y de aclarar las cosas con Antonio. La exmiss le ha confesado que no está enamorada de él, que solo siente atracción física y que será difícil sentir nada mas por él, al menos no dentro de la casa.

Antonio, por su parte, cree que María Jesús está cohibida dentro de ‘GH DÚO’ y que no se suelta como él le recomienda. “Aquí no voy a soltarme”, habría dicho la exmodelo.. “Yo me quiero enamorar y contigo no siento eso… contigo es solo una atracción física… Y como es una atracción física no lo quiero hacer público”, vamos, que ha rechazado una relación seria con Antonio.

El sevillano se ha quedado un poco tocado con esta confesión de María Jesús ya que, aunque él ha confesado que no está enamorado, sí que siente algo y se lo está pasando muy bien con María Jesús en ‘GH DÚO‘. “Yo no lo entiendo. A una atracción física no se le dice te quiero”, le ha echado en cara Antonio a María Jesús.

Vamos, que parece que la exmodelo le ha dado un soplo de aire frío a Antonio con estas confesiones.