San Valentín: Películas realmente buenas que ver el 14 de febrero

Conocemos algunas de las películas clásicas para ver en el día de San Valentín.

Aunque podemos encontrar una gran variedad de películas para el día de San Valentín, siempre es bueno recordar aquellas películas clásicas de amor que nunca pueden faltar en un día tan señalado como el de hoy. ¿Quieres saber qué películas buenas recomendamos para el día de San Valentín? Pues sigue leyendo a continuación.

‘Blue Valentine’

Dean y Cindy son padres de una maravillosa hija, pero su relación ha pasado por mejores momentos desde que tienen que compaginar las demandas y expectativas del trabajo y la vida familiar. Ante un futuro incierto de la relación, deciden una escapada romántica a un hotel, donde rememoran todos los momentos románticos de un pasado lleno de buenos recuerdos, e intentan recuperar su pasión y amor para así salvar su matrimonio y que todo siga como había sido hasta entonces.

‘Ghost’

Pasen los años que pasen, la clásica película de ‘Ghost’ nunca pasará de moda, y mucho menos ahora en San Valentín. Por si aún no la habéis visto, la película trata sobre Sam y Molly, dos personas completamente enamoradas que sufren una terrible separación. Sam es asesinado. Molly intentará ponerse en contacto con Sam para que se haga justicia.

‘Titanic’

¿Quién no ha visto o no ha escuchado hablar de la película de ‘Titanic’? Es otro de los clásicos para sentarse en el sofá el día de San Valentín. La historia de Rose y Jack es una de las más conocidas en el mundo de las películas románticas. No puedes perdértela si aún no la has visto.

‘Notting Hill’

Julia Roberts es la protagonista de una de las historias de amor más hermosas del cine. Interpreta a Anna Scott, una actriz de cine que se encuentra rodando en Londres. Por casualidad, Anna entra en una librería y se encuentra con William Thacker, un recién divorciado al que le cuesta creer en el amor. No te pierdas esta comedia romántica y mucho menos el día de San Valentín.