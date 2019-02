San Valentín: Las mejores historias de amor de ‘Gran Hermano’

En todas las ediciones de 'Gran Hermano' la llama del amor ha surgido

En un día como hoy, San Valentín, en el que el amor está presente en todos los ámbitos de nuestro día a día, la televisión no ha sido ajena a las historias de muchos de los concursantes que han pasado por el reality más conocido de nuestro país. En ‘Gran Hermano’ suele ser muy rara la edición donde el amor no haya estado presente, y muchas de estas parejas siguen estando juntos. Otras, se separaron nada más salir de la casa.

Jorge y María José Galera (GH 1)

Fue la primera pareja que se formó en ‘Gran Hermano’. No tardaron más de dos días en declararse su amor, y vivieron dos semanas de ensueño dentro de la casa. A las dos semanas de convivencia, el público decidió expulsar a María José Galera, dejando a Jorge totalmente destrozado. Es difícil no recordar aquella frase mítica del programa de Jorge: “¿Quién me ha puesto la mano encima para que no levante cabeza?” Historia de la televisión.

Fayna y Carlos “El yoyas” (GH 2)

Aunque en la primera edición se formaron varias parejas, la otra pareja que más marcó a los espectadores de ‘Gran Hermano’ en sus primeras ediciones, fue la formada por Fayna y Carlos “El yoyas”. Su amor fue surgiendo poco a poco y su relación era de amor odio en todo momento. Tanto fue así, que Carlos se convirtió en el primer expulsado disciplinariamente del programa, por mostrar comportamientos violentos con otros compañeros. Siguieron juntos muchos años, y Carlos fraguó una carrera como colaborador de programas como ‘Crónicas marcianas’.

Inma y Pedro (GH 4)

Otra de las parejas más recordadas del reality fue la formada por Inma y Pedro. Esta pareja no se formó dentro de la casa, ya que Inma estuvo más interesada en Matías, el argentino rompecorazones de esta edición. Pero Pedro insistió en su amor, y ganó el programa. A su salida se reencontró con Inma y el amor surgió. Se casaron y hoy en día se les recuerda como una de las parejas má consolidadas que salieron de la factoría ‘Gran Hermano’.

Indhira y Arturo (GH 11)

Esta pareja formada en los años de más decadencia del reality, protagonizaron la relación más pasional de ‘Gran Hermano’. Se montaban edredoning en cada esquina de la casa, y su pasión parecía no tener límites. Hasta que entró Carol a la casa, que acabó por desquiciar a Indhira hasta que en una discusión acabó expulsada por un vaso de agua. Aquí terminó toda la pasión entre ambos.

Omar y Paula… después Omar y Lucía (GH 15)

Posiblemente ‘GH 15’ fue una de las mejores ediciones recientes del reality donde los espectadores pudieron ver de todo. Una de las historias que se formaron fueron dignas de cualquier guión de película de media tarde: Omar entró con novia, pero conoció a la ardiente Paula en la casa. Tuvieron recordadas pasiones en la cama, la ducha y cualquier parte de la casa que se pusiera a tiro. Pero, el giro de guión fue colosal. José Casacuberta abandonó, y el programa metió en la casa a Lucía, la novia de Omar. Entre discusión y discusión, Omar acabó por volver con Lucía, y dejaron a Paula apartada. Le hicieron la vida imposible, pero Paula demostró que no estaba sola. La audiencia la respaldó y ganó el concurso.

Los primos Azahara-Juanma, y Yolanda-Jonathan (GH 15)

Esta edición también tuvo la oportunidad de ver crecer el amor a varias parejas más. Jonathan y Juanma son primos, entraron sin muchas expectativas al programa y fueron dos de los concursantes más queridos. Allí conocieron a Yolanda y Azahara, con las que fueron entablando una buena relación. Ninguno de ellos tuvo nada dentro de la casa, aunque Yolanda y Azahara si declararon su amor por ellos dentro del reality. Azahara esperó la salida de Juanma y hoy tienen un hijo juntos. Jonathan, que tenía dudas, fue salir de la casa y se quitó las dudas de momento. Ahora está casado con Yolanda y tienen una hija en común.