Anastasia, nueva expulsada de ‘Maestros de la costura’

Sarai fue la concursante elegida por el jurado para volver a los talleres del programa

La noche de hoy en ‘Maestros de la costura’ ha dejado como expulsada a Anastasia, después de una mala prueba de eliminación que no ha sabido superar. Los aspirantes han empezado el concurso creando una prenda de baño, que no ha causado demasiado furor entre los concursantes. Por si fuera poco, los aprendices han tenido la ocasión de quitar un elemento de costura de sus compañeros.

Amparito ha vuelto a demostrar su talento y ha sido la mejor de la prueba, siendo reconocida por los profesores en su trabajo. Los jueces han tirado de las orejas a los concursantes al finalizar la prueba, “tenéis que saliros un poco de lo que sabéis hacer”, sobre todo a Sergio, un excelente costurero, pero que debe sacar más creatividad en sus prendas.

Con la prueba de exteriores, los concursantes de ‘Maestros de la costura’ se han trasladado hasta el Museo del Ferrocarril de Madrid, y han conocido al Director creativo, fotógrafo y consejero delegado de la firma de David Delfín, Gorka Postigo, que les ha enseñado todas las claves de una sesión de fotografía de moda.

En esta prueba, los aprendices han tenido que crear una bomber incluyendo elementos de moda que siguieran el estilo de David Delfín. El equipo naranja ha superado la prueba con creces, siendo elegidos como ganadores. Aunque no solo ellos han ganado, la noche de hoy serviría para que uno de los aspirantes expulsados anteriormente, volviera a los talleres del programa.

Sarai ha sido la elegida como ganadora, y volverá a coser en ‘Maestros de la costura’. Con la vuelta de los ex aspirantes, Pedro ha vuelto a reencontrarse con Lorenzo Caprile, con el que ha llegado a tener varios encontronazos. “Pesao, pesao, pesao” lo llamó nada más llegar, y Lorenzo no quiso ni valorar su prenda.

Con la prueba de exteriores llegó la expulsión de Anastasia, que no ha sabido captar el objetivo de la prueba que no era otro deconstruir un chandal y convertirlo en una prenda de diseño. De nuevo Sergio y Rosa han vuelto a sorprender a los jueces, no así Alejandro, que se ha dejado un alfiler en la prenda y Anastasia, que ha creado un despropósito de prenda, costándole la expulsión.