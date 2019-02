‘Sábado Deluxe’: La madre de Antonio Tejado no apuesta por la relación con María Jesús

"Están a puntito de caramelo", las palabras de María José en 'Sábado Deluxe'.

El beso entre María Jesús y Antonio no ha sorprendido a nadie en el ‘Sábado Deluxe’. La pareja llevaba un tiempo con el “tira y afloja” y ahora, sin Sofía y sin Julio, María Jesús se ha visto libre para mover posiciones. El caso es que, según María José, la madre de Antonio Tejado, “su hijo no estaría fuera con una mujer como María Jesús”.

No sabemos a qué se ha querido referir con esas palabras, pero lo que sí entendemos es que, tras ‘GH DÚO’, la posible relación entre Antonio y María Jesús no existirá. Antonio solo estaría con ella en la casa de ‘GH DÚO’ para pasar el tiempo.

Hoy, en ‘Sábado Deluxe’, han preguntado a la madre de Antonio, María José, si cree que su hijo tendrá relaciones sexuales dentro de la casa. “Hombre, están a puntito de caramelo, aunque no me gustaría que tuviese relaciones dentro de la casa”. No obstante, sabe cómo es su hijo y que, probablemente, veamos movimientos de sábanas entre ellos.

Además, María José ha querido admitir que ella sabía que si estaba con alguien dentro de la casa de ‘GH DÚO’, sería con María Jesús, a pesar de que sus hermanos apostaban por Sofía. Vamos, que tenían clarísimo que Antonio echaría el ojo a alguien.