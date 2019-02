‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Santana se siente muy condicionado

Hoy, a partir de las 12:25 horas, Santana expresará cómo se siente ante sus pretendientas.

Santana no está disfrutando de su trono. Sus pretendientas lo tienen muy condicionado ya que no puede dar un paso con una de ellas sin que la otra se disguste. Es por eso por lo que se está viendo muy agobiado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al no poder hacer lo que quiere y mostrarse como realmente es sin agobios.

El caso es que Santana quiere una cita sin cámaras con Laura, su nueva pretendienta, pero parece que a las demás no les parece bien la decisión del tronista en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ya que Laura “acaba de llegar”. Esta era también una preocupación de la pretendienta, el estar muy por detrás por haber llegado tarde.

Santana le comentó que no tenía de qué preocuparse. Él aún tiene el casting abierto y va a seguir recibiendo a chicas hasta que él diga basta. Es por eso por lo que aún no es tarde. Es más, en la cita que tuvieron, Santana le comentó que incluso puede avanzar más que otras que están en el plató.

