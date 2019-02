Julio Ruz reaparece en ‘Gran Hermano DÚO’, y pide perdón por su comportamiento

Expulsado el domingo por comportamiento inaceptable, el ex de María Jesús pudo explicar su comportamiento

Era uno de los momentos más esperados de esta primera edición de ‘Gran Hermano DÚO’ desde que el pasado domingo Julio Ruz fuese repentinamente expulsado de la casa. Su comportamiento obsesivo, y posesivo, con María Jesús Ruiz fue castigado por la organización con la expulsión, y hoy Julio Ruz ha tenido la oportunidad de explicarse.

Nada más llegar lo primero que hizo Julio fue pedir perdón, a María Jesús y a la audiencia, y lo repitió en varias ocasiones durante su cara a cara con Jorge Javier Vázquez. “También quiero explicar lo que sentí, no justificarme. Lo que he hecho es intolerable”, explicó Ruz, que admitió que su úlcera se ha visto incrementada en los últimos días de convivencia.

Jorge Javier Vázquez quiso recordar los tensos momentos vividos dentro de la casa de ‘Gran Hermano DÚO’, para poner en antecedentes a la audiencia. “Terrible. Veo esto y no me reconozco” admitió el ex de María Jesús. Vídeo tras vídeo, Julio Ruz se sentía más arrepentido de lo que le había puesto fuera de la casa, y Jorge Javier Vázquez ejerció de verdugo en algunas ocasiones, “son situaciones muy de manual que están mal, Julio”.

Julio Ruz pide disculpas a María Jesús y a todas las personas que se han podido sentir ofendidas #GHDÚOLímite4 pic.twitter.com/t689RcQIur — Gran Hermano (@ghoficial) 5 de febrero de 2019

Ruz reconoció que su comportamiento dentro de la casa no fue el adecuado, y volvió a repetir lo que ya comentó en más de una ocasión la semana pasada cuando María José estaba nominada, “ya tengo claro que cuando ella salga nosotros no volveremos a hablar”.

El concursante se mostró realmente arrepentido de su comportamiento que provocó su salida precipitada de la casa de ‘Gran Hermano DÚO’.