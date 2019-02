Saray se convierte en la tercera expulsada de ‘Maestros de la costura’

Los jueces eligen a Saray por delante de Pedro, a pesar de que el joven ha vuelto a enfrentarse a los jueces

Tercera semana de concurso en ‘Maestros de la costura’ y los diez aspirantes han vivido una jornada llena de tensión en los talleres del programa. Saray ha resultado ser la tercera expulsada del programa, tras un diseño muy deficiente en la prueba de eliminación. En la primera prueba, los aspirantes han tenido que diseñar una prenda con presupuesto limitado de 25 euros. Los jueces han parado la prueba para contabilizar el presupuesto de las prendas, y sancionar al que se hubiera pasado de los 25 euros.

Ninguno se pasó de presupuesto, pero Caprile les acusó de no “diseñar nada”. Una vez más, Pedro ha sido uno de los más criticados por los jueces, acusándolo de trabajar con “la ley del mínimo esfuerzo” y además ser muy soberbio. Pedro fue el peor de la prueba, junto a Alejandro. Y ellos dos fueron los encargados de diseñar los equipos de la prueba de exteriores que se trasladó hasta Desigual en Barcelona. Alejandro se eligió a él mismo como jefe de equipo y Pedro a Rosa.

Una prueba de exteriores que ha vuelto a evidenciar que los aspirantes todavía no están preparados para trabajar en equipo y en la alta costura. El equipo verde, capitaneado por Rosa, no ha sido capaz de acabar su diseño, y directamente han sido llevados a la prueba de eliminación. Los jueces valoraron la prenda, pero igualmente no convenció para nada a Caprile y compañía.

La prueba de eliminación, a pesar de parecer sencilla –tenían que diseñar un bolso vintage- a la mayoría de los aspirantes les ha venido grande. Pedro tiró el imperdible, que le daba una ayuda de 20 minutos de uno de sus compañeros. Saray, Pedro, Rosa y Lara han recibido malas críticas a su diseño, estando en la cuerda floja para ser eliminados.

Lara y Rosa han sido salvadas, por su potencial en ‘Maestros de la costura’ y Pedro y Saray han escuchado el veredicto del jurado, dando como expulsada a Saray, pero con recadito para Pedro, “Pedro cambia de actitud, porque no es tu momento”.