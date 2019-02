La lección de vida de José Robles, humorista enfermo de ELA, se lleva la mayor ovación de ‘Got Talent’

Con la voz de loquendo, José Robles ha creado un monólogo lleno de giros humorísticos

El talent de Telecinco, ‘Got Talent’ ha comenzado la temporada apostando mucho por las historias sorprendentes y personales de los aspirantes. La semana pasada, los miembros del jurado vivieron un momento realmente emotivo con la visita de El Coro de les veus de la memoria que conquistaron a los cuatro jueces del programa.

Esta semana los Risto, Eva Isanta, Paz Padilla y Edurne han vuelto a tener un momento realmente emocionante cuando ha aparecido por el escenario de ‘Got Talent’ José Robles. Robles es humorista, pero es un humorista muy particular. Hace tres años le diagnosticaron ELA y en la actualidad vive postrado en una silla de ruedas, y prácticamente sin poder casi ni hablar.

Pero la alegría de vivir y sus ganas, le han hecho plantarse en ‘Got Talent’ para demostrar que su situación no es impedimento para realizar una actuación llena de humor. Su monólogo ha tenido chistes de todo tipo, incluso riéndose de su propia situación, lo que ha despertado los aplausos del público y el reconocimiento del jurado.

“Saber que me voy a morir pronto me hace vivir más feliz porque no me puedo permitir malos momentos. No tengo tiempo para perderlo en boberías por eso elijo ser feliz”, apuntaba José al finalizar su actuación, emocionando a todos los presentes en el plató del programa. “Tienes el talento más importante, el talento de vivir” explicó con admiración Eva Isanta. José ha prometió llevar otro monólogo al programa y los jueces le regalaron cuatro enormes síes.