4 famosos que luchan contra el cáncer en 2019

Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y hay muchos famosos que este año quieren ganarle la batalla

Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer en todo el mundo, y son muchas las personas que padecen, o tienen un familiar que sufre esta terrible enfermedad, en cualquiera de sus variantes. Igualmente, existen muchos rostros conocidos y famosos que no se escapan de lidiar una dura batalla por combatir el cáncer, y que en este 2019 seguirán luchando con muchas fuerzas por finalizar positivamente su lucha contra el cáncer.

Michael Robinson

El ex futbolista y comentarista inglés, Michael Robinson, sorprendía hace unos meses al confesar que padecía cáncer. Durante una entrevista para Carles Francino, el ex futbolista confesó que todo comenzó cuando se descubrió un bulto en la axila. Tras unos meses sin hacerle mucho caso, los médicos le diagnosticaron un melanoma avanzado con metástasis. El inglés, lejos de parecer hundido, admitió que “preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar”.

Pau Donés

El músico catalán lleva años combatiendo su enfermedad, desde que en 2015 le diagnosticaron cáncer de colon. El autor se ha mantenido lejos de los escenarios unos años, hasta que en 2018 volvió con disco nuevo y libro. A pesar de esto, el catalán anunció que este pasado mes de enero dejaría la música y se dedicaría a vivir la vida al máximo. El pasado 4 de enero, Pau Donés colgaba un emotivo vídeo despidiéndose de la vida pública y borró cualquier rastro en redes sociales.

Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos ha sido una de las famosas españolas que más han hablado sobre su terrible enfermedad. Hace unos años le diagnosticaron cáncer de mama, y se sometió a una dura operación de pecho y a una larga recuperación. Cuando parecía que todo había pasado, la enfermedad se le reprodujo y este año tendrá que volver a intervenirse para erradicar por completo el cáncer de su cuerpo.

Álex Lequio

El hijo que tienen en común Ana Obregón y Alessandro Lequio sufre desde hace tiempo un cáncer muy difícil de tratar. En 2018, sus padres le acompañaban en Nueva York para tratarse la enfermedad junto con el doctor José Baselga, terminando la primera fase de su tratamiento a finales de este mismo año. El joven ha vuelto a redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido en todo momento, y volviendo al trabajo, aunque este año 2019, comenzará la segunda fase de su tratamiento.