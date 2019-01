MYHYV: Noelia caza a uno de sus pretendientes en varias aplicaciones de ligar

La tronista no ha saludado a Matteo en su llegada a 'Mujeres y hombres y viceversa'

El programa de hoy de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ ha dejado a Toñi Moreno muy impactada con la reacción que ha tenido Noelia en la llegada de sus chicos. Los pretendientes de la tronista bajaban las escaleras para saludar a su chica y Noelia no ha querido saludar a Matteo. Toñi Moreno se ha quedado muerta y ha pedido a Noelia que explique este desplante hacia su pretendiente.

La tronista ni se ha sentado en su silla cuando ha comenzado a hablar de Matteo. “No me gustan los chicos falsos ni la gente en la que no se puede confiar” expuso Noelia refiriéndose a Matteo. La tronista anda muy enfadada con su pretendiente porque le ha llegado información de lo que hace fuera del programa.

“Estás en varias redes de ligar” acusó Noelia a Matteo, “y me han llevado grabaciones de días que tú venías aquí a grabar y le decías a las chicas que las recogías a las 7.30 de la mañana para irte con ellas un ratito y luego venía aquí a venderme la pena y a decirme que no le doy la oportunidad de conocerle” concluyó Noelia dejando a todos los espectadores de ‘MYHYV’ impactados con la confesión.

Noelia ha ido mucho más lejos, “él es de los cerdos y de los asquerosos” comentó Noelia de Matteo. Toñi Moreno y Nagore intentaron calmar los ánimos de Noelia, pero la tronista seguía con sus acusaciones. “Viene aquí de bueno y no lo es” concluyó Noelia, que obtuvo la razón cuando Matteo no supo excusarse de su actitud.

Fue Toñi Moreno la que expulsó del programa a Matteo, aunque la propia Noelia también expresó su deseo de que el pretendiente abandonara su trono de ‘MYHYV’.