Acoso y derribo a Anastasia, la influencer de ‘Maestros de la costura’

La concursante kazaja se enfrentó a todos sus compañeros en el segundo programa de 'Maestros de la costura'

El segundo programa de ‘Maestros de la costura’, que parece va a mantener su día de emisión en el domingo, nos dejó claro que los concursantes han ido a por todas al programa. Ya muchos tienen una enemiga común en su compañera Anastasia, que ayer volvió a protagonizar varios desencuentros con el resto de concursantes.

La influencer kazaja tiene mano para la costura, ayer volvió a ser una de las mejores en la primera prueba, pero sus carencias se ponen de manifiesto cada vez que es jefa de equipo en la prueba de exteriores. Una vez, esta semana tuvo la misión de dirigir un equipo de costura para ganar la prueba y muchos de sus compañeros mostraron su descontento con la jefa. Rosa fue la otra jefa de equipo, y justo antes de finalizar la prueba, ls jueces las cambiaron de equipo.

Cuando decidieron el resultado, el equipo de Anastasia, que había sido el de Rosa, resultó ganador. Anastasia pidió que la nominaran a ella porque no se sentí parte de ese equipo en ‘Maestros de la costura’, “nadie me ha hecho ni caso cuando he llegado” afirmó la concursante, a lo que Rosa le respondió, “es que ya estaba todo listo”. Los jueces accedieron a su nominación, pero algo más fuerte pasó entre bambalinas en esa prueba.

En la prueba de eliminación, Lara confirmó que no se habla con Anastasia, “me ha dicho cosas muy duras” apuntó, y la rubia kazaja, sin inmutarse, no pronunció palabra. La venganza de Lara se hizo efectiva cuando, tras ser la mejor de la prueba de exteriores, tuvo que elegir elementos con los que diseñar para los propuestos a eliminar, y a Anastasia le tocó lo peor. Tenían que convertir un mono de obrero en una prenda de diseño, y Anastasia lo tenía que hacer insertando clavos y tornillos.

Fue de las mejores de la prueba, demostrando que, cuando trabaja sola, es una de las rivales a batir en este ‘Maestros de la costura’. Aunque sus compañeros no piensan tenerla como amiga.