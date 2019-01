‘Sábado Deluxe’: Alonso Caparrós quiere volver a ‘Sálvame’

"Ha sido el programa de mi vida", las palabras de Alonso Caparrós en 'Sábado Deluxe'.

Alonso Caparrós ha acudido al programa de ‘Sábado Deluxe’ para someterse al famoso test de inteligencia por el que han pasado ya varias figuras de la televisión. El caso es que su 131 de cociente intelectual no ha sido lo más importante del programa del sábado por la noche, sino la petición especial que le ha realizado el expresentador del programa ‘Furor’.

Caparrós ha confesado que “en diciembre se le acabó el contrato en ‘Viva la vida’ y que su futuro en la televisión está en el aire“. Pero la cosa no ha acabado ahí. Alonso le ha dicho a Jorge Javier que tiene muchas ganas de seguir trabajando en la televisión y que iba a pedirle un favor.

“Me gustaría volver a ‘Sálvame‘”, ha confesado Caparrós. “Ha sido el programa más importante de toda mi vida”. ¿Permitirá Jorge Javier que vuelva al programa después de haber abandonado? Lo cierto es que no sería la primera vez que vivimos esta situación en ‘Sálvame’ o en ‘Sábado Deluxe’, pero aún no tenemos ninguna noticia sobre la decisión del presentador.

Por otra parte, Alonso ha reconocido que “tiene una conversación pendiente con su padre” y que con su familia está en un dilema del que no sabe cómo salir. “O hablo con ellos o tiro la toalla”, ha confesado.