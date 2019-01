‘El Hormiguero’: Santi Rodríguez y un infarto que parecían gases

El humorista presentó en el programa d eMotos su última obra de teatro, 'Infarto: No vayas a la luz'

El humorista Santi Rodríguez fue el tercer invitado de la semana en ‘El Hormiguero’, donde acudió para presentar su última obra de teatro, ‘Infarto: No vayas a la luz’. Rodríguez sufrió un infarto en 2017, y desde entonces siente que la vida le ha brindado una segunda oportunidad, y con ello disfrutar más de las cosas.

“Fue en 2017, el día de mi cumpleaños. Me dio un topetazo, un infarto raro” comentó Santi Rodríguez sobre su experiencia. Lo más gracioso del asunto es que la mujer de Rodríguez no le dio importancia en un primer momento, creyendo que eran gases, “estaba en un todo incluido y le dije que me estaba poniendo malo. Ella me dijo que serían gases. Para ella cualquier dolor que te salga son gases” admitió el humorista en tono cómico.

La nueva obra de teatro del recordado frutero de ‘Siete vidas’ está basada en su propia experiencia personal durante su proceso de recuperación. “En un hospital puedes pedir morfina, pero no puedes pedir sal” argumentó Rodríguez siempre con su habitual sonrisa en la cara. Ya un poco más serió, Santi Rodríguez explicó a Pablo Motos y a todos los espectadores, que su infarto no afectó al corazón y es por eso que ahora puede contarlo.

Esta experiencia le ha servido al actor para darse cuenta de lo importante de tomarse la vida con humor y de pensar mucho en las cosas que merecen la pena.