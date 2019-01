Mejide intenta paliar su patética audiencia del 2,4% difamando de nuevo a Inda

El publicista Risto Mejide es consciente de que su programa “Todo es mentira” tiene los días contados en la parrilla de Cuatro. Su programa de actualidad, caracterizado por un humor zafio y manido, se estrenó el 8 de enero con una tristísima cuota de pantalla del 4%, y desde entonces ha seguido cayendo en picado.

En las fechas posteriores, el espacio de Risto Mejide se ha hundido batiendo todos los récords: primero descendió al 3,1% de cuota de pantalla, y luego se desplomó hasta el 2,4%. Unas cifras ridículas que han convertido su programa en sinónimo de fracaso.

El publicista ha intentado salvar los muebles este miércoles, burlándose de la exclusiva publicada por OKDIARIO, según la cual la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar es ilegal, porque fue construida en un parque natural protegido.

Los colaboradores del programa de Mejide (Antonio Castelo, Marta Flich, Elsa Ruiz e Itziar Castro) han competido para descalificar la noticia de OKDIARIO, entre risas enlatadas para intentar reanimar la audiencia. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha aprovechado el espectáculo de Mejide para volcar su enfermiza ración diaria de odio contra el digital que dirige Eduardo Inda.

Si las cifras de audiencia no acompañan al programa de Risto Mejide, tampoco lo hacen las críticas, ni las opiniones de los espectadores en las redes sociales. En este caso, el veredicto es unánime:

Acaba de empezar el programa y mi primera impresión es que es una basura, y no ha hecho más que empezar. #TodoEsMentira

#TodoEsMentira es una puta mierda. Ya os he ahorrado tiempo en verlo, no me deis las gracias.

— Andrés Beltrán. (@A_Beltran96) January 8, 2019