Así fue la primera, y durísima, valoración de Lorenzo Caprile en ‘Maestros de la costura’

Amparito taconcitos fue la primera en sufrir las valoraciones del diseñador

Comenzó la segunda temporada de ‘Maestros de la costura’ y ya desde el primer momento de programa, el diseñador Lorenzo Caprile demostró que este año va a ser mucho más implacable que en la edición anterior. Los 12 aspirantes llegaron a talleres para comenzar su andadura en el programa de La 1 con ganas y con la ilusión de llevarse los 50.000 euros.

Pero el viaje hasta el premio final va a ser duro, y ayer, Amparito Taconcitos fue la primera en sufrir la exigencias y valoraciones del diseñador madrileño. Durante la primera prueba, los aspirantes debían hacer una réplica de un vestido de la famosa diseñadora Sybilla. La mayoría de concursantes hicieron lo que pudieron con el reto propuesto, y las valoraciones fueron más o menos unánimes, coincidiendo en que les queda mucho por aprender a los nuevos diseñadores.

La primera valoración llegó con el vestido de Amparito Taconcitos, que llegó muy diva ella, y Lorenzo Caprile le dejó claro que el único divo en ‘Maestros de la costura’ es él. “¿Qué has intentado transmitir con este vestido?” preguntó Caprile. “Me he agobiado muchísimo y he hecho una versión” fue lo último que pronunció Amparito. “Vamos a ver Amparo, os hemos pedido una réplica, no un versión. Esto que has hecho es un insulto para el resto de personas que no están hoy aquí” comentó Caprile visiblemente enfadado.

¿Qué te ha parecido la valoración de Lorenzo Caprile a @AmparitoMDLC2 ? Vuelve a ver las duras palabras del juez a la aprendiz. ¿Qué reproducción del vestido de Sybilla te ha gustado más? #MaestrosdelaCostura pic.twitter.com/JYjpGvLoTg — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) 16 de enero de 2019

“Tenías el mejor tejido de todos, y no solo lo has desaprovechado, lo has masacrado” continuó Caprile. “A mí con esas caritas de niña buena no me vas a conquistar. O cambias un poquito la actitud y te tomas esto en serio, o en este taller vas a durar muy poco” finalizó Caprile.

Pero esto no quedó aquí. Lejos de recibir la crítica de buena manera, Amparito contestó a Caprile, lo que supuso enfadar aún más al diseñador. “No me gusta nada la gente que siempre quiere tener la última palabra” replicó Lorenzo Caprile a las palabras de Amparito.

El enfado del diseñador fue tanto con el esperpento de diseño de Amparito, que a la hora de valorar a los mejores y peores vestidos de la primera prueba, comentó que si pudiera él la expulsaba directamente. Y así comenzó ‘Maestros de la costura’.