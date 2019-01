‘MYHYV’: Revolución en los tronos de ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Los tronistas de 'MYHYV' expulsan a varios pretendientes y Noelia se encara con Nagore

Ya contábamos esta mañana que el programa de hoy de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ iba a traer cola entre los tronistas y sus pretendientes. El programa de hoy ha tenido de todo: expulsiones, traición y Noelia perdiendo los nervios con Nagore, han hecho que la tensión en el plató del programa pudiera tocarse con los dedos.

El primero en liarla en el plató del programa ha sido Santana. Hace unos día pudo tener una cita con Kathy y en en mitad de sus besos y abrazos, Santana accedió a las peticiones de la pretendienta de tener una cita sin testigos. Pues Santana no se ha tomado muy en serio las palabras de Kathy y hoy ha pedido una cita sin testigos, pero no se la ha dado a Kathy, ha sido para Jenni, su favorita. Kathy ha montado en cólera y el plató se ha puesto patas arriba.

Pero no solo Santana ha tenido que tomar decisiones controvertidas en ‘MYHYV’. Noelia ha expulsado a dos de sus pretendientes, Guillermo y Álvaro. La tronista ha aludido “falta de feeling” con ellos, y por eso no quiere tenerlos en su trono para no hacerles perder el tiempo. Y tampoco perderlo ella. Pero Noelia no ha sido lo único que ha tenido que decir hoy. Nagore Robles ha conseguido crisparle los nervios y han tenido un encaramiento en el que la tronista ha acabado llamándola “urraca”.

Por último, Jenni también ha querido tomar la palabra y ha expulsado a David. Según la tronista, su pretendiente se lo pasó muy bien en Nochevieja y ha podido ver fotos de éste besándose con otra chica. Así que la expulsión ha sido fulminante.

Mañana de tensión en ‘MYHYV’, que continuará mañana con la visita de Violeta, que vendrá con ganas de guerra y se enfrentará frontalmente a Jenni.