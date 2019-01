‘GH DÚO’: Carolina Sobe confirma en directo que no tuvo nada con Fortu, aunque le encanta

Fortu, por su parte, ha dejado la cosa abierta a que pudo pasar algo porque ella le pidió entrar con él a 'GH DÚO'

Venimos avisando durante los dos días de emisión de ‘GH DÚO’, que los 16 concursantes del reality van a dar mucho juego en esta edición. Lo hemos comprobado con Sofía Suescun y Alejandro Albalá en su primer acercamiento en la casa en apenas horas de estancia en Guadalix, y que acabó en abrazo mientras dormían.

Otra de las concursantes que vivió una noche de estreno agridulce fue la dicharachera Carolina Sobe, y no porque viera entrar en la casa a María Jesús Ruiz y Julio Ruz. La colaboradora no esperaba ver en la casa a Fortu, y a su novia, y se quedó en shock. Carolina ha estado comentando con Juan Miguel que “le chifla Fortu” y entró en el confesionario para hablar del tema.

Yo con todos los de Tinder que me hacen match: #GHDÚOGala2 pic.twitter.com/f9evpFmsCi — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de enero de 2019

En la gala de hoy, Jorge Javier ha querido hablar con Sobe e intentar que aportara más luz a la relación que pudieron tener el rockero y ella. “No tuvimos una relación” aclaró Carolina, “pero éramos más que amigos, y alguien cercano me dijo que iba diciendo cosas feas sobre mí” afirmó Carolina. La colaboradora ha confesado que siente una gran atracción por el rockero, “es como si metes a una fan de Justin Bieber con él en un reality” comentó Sobe.

La cosa no acabó aquí, y luego ha sido Fortu el que ha pasado por el confesionario de ‘GH DÚO’. El rockero no ha dejado muy claro si tuvieron algo en el pasado, y ha recordado que su hija sabe todo lo que pasó. “Yo la he notado rara” comentó en el confe Fortu ante la actitud de Carolina al verle llegar al reality. Igualmente, Fortu quiso aclarar que Carolina le pidió entrar con él en el reality.

Parece que las cosas en ‘GH DÚO’ van a ir a más entre muchas de las parejas y tríos de la casa, y eso que solo llevan dos días dentro.