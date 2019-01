‘Sábado Deluxe’: Ángel Garó no supera a Aramís Fuster en el test de inteligencia

Ángel Garó ha demostrado una hipersensibilidad extrema en 'Sábado Deluxe'.

Ángel Garó se ha enfrentado esta noche al test de inteligencia de ‘Sábado Deluxe’, un test que han realizado algunos de los colaboradores del programa y compañeros de ‘GH VIP 2018’ del propio Ángel. La psicóloga ha destacado en todo momento que Ángel tiene una inteligencia muy superior y que es una persona muy sensible. Que ve más que el resto del mundo.

Estas palabras han halagado a Ángel durante todo el programa de ‘Sábado Deluxe’ y los colaboradores estaban seguros de que se pondría en el primer puesto de la lista de ‘Sálvame’. Pero lo cierto es que no. El test de inteligencia ha demostrado que Ángel Garó tiene un coeficiente de 120 puntos, que no está mal, pero no llega a estar en la cima y mucho menos superar a Aramís, que tiene 146 puntos.

No obstante, la psicóloga de ‘Sábado Deluxe’ ha realizado un apunte que ha catalogado a Ángel como una persona con una capacidad superior a la media. Al tener hipersensibilidad, la puntuación de 120 de Ángel Garó sube mucho más y esto es algo que ha sorprendido a todos los colaboradores del programa.

Así que, después de este test de inteligencia, Ángel Garó ha salido del plató muy contento y es que, por primera vez desde hacía tiempo, no ha tenido que salir discutiendo del programa.