Miriam Saavedra lo dejará todo claro esta noche en ‘Sábado Deluxe’

Miriam Saavedra, ganadora de ‘Gran Hermano VIP 6’, ha decidido pisar el plató de ‘Sábado Deluxe’ para aclarar su situación sentimental en estos momentos. Desde ya, Miriam ha confesado que no tiene planes de boda como se está diciendo y que en estos momentos es una mujer soltera. No está con Carlos Lozano y parece que no lo estará en un tiempo.

Aún así, Miriam ha confesado que sigue enamorada de Carlos Lozano, pero ahora mismo necesita tiempo para perdonarlo por todo lo que ha dicho en televisión, incluida toda la polémica con el embarazo de Miriam antes de entrar en ‘Gran Hermano VIP’. Él le ha pedido perdón y ahora ella está esperando que pase el tiempo para poder sanar esa herida.

Además, Miriam Saavedra también hablará sobre Hugo Castejón, el que creía que era su amigo. La ganadora de ‘GH VIP 2018’ ha confesado que está profundamente decepcionada con Hugo y que ya no lo considera como su amigo. Es más, no quiere saber nada más de él por todo lo que ha dejado entrever en sus apariciones públicas. “No es un caballero”, ha declarado Miriam.

Así que si quieres saber de primera mano todo lo que Miriam Saavedra tiene que contar tras su paso por la casa de ‘Gran Hermano VIP’, no te pierdas esta noche a partir de las 22:00 horas el programa de ‘Sábado Deluxe’.