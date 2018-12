‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Víctor elige a Noelia tras la cita con Jenni

Tras la segunda cita con Jenni en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Víctor se decanta por Noelia.

Víctor no tenía muy claro por qué tronista decantarse. Tanto Jenni como Noelia le habían gustado desde el principio. Es por eso por lo que decidió tener una cita con ambas para ver con cuál tenía más feeling. Con Noelia la atracción fue inmediata, pero con Jenni no lo tuvo tan claro. Es por eso por lo que Víctor pidió una segunda cita con Jennifer en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

En esta segunda cita, Jenni ya le dijo a Víctor que tenía claro que se iba a decantar por Noelia y no por ella. ¿Cómo lo ha sabido? Pues por algunos gestos que Víctor ha tenido con Noelia y no con ella. Aún así, Víctor no ha querido adelantar acontecimientos, aunque le ha sorprendido esta declaración de la tronista.

“Si piensas eso, ya vienes condicionada a la cita”, le ha dicho el pretendiente. Parece que no le ha gustado ni un pelo que Jenni haya sido tan clara en la ‘Casa de los Tronistas’. ¿Será por eso por lo que, al final, se ha decidido por Noelia?

Una vez en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ Víctor lo tenía muy claro. Quiere conquistar a Noelia, algo que, aunque no llegue a admitirlo, le ha molestado muchísimo a Jenni.