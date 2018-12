¿Recuerdas a todos los ganadores de ‘La Voz’?

La primera edición de 'La Voz' en Antena 3, abrirá un nuevo camino para el formato musical

Pocas veces hemos visto en nuestra televisión como un programa estrella de una cadena deja de contar para la parrilla y se convierte en el programa estrella de la cadena rival. Ocurrió con ‘Operación Triunfo’ que pasó de La 1 a Telecinco, y ha va a ocurrir ahora con ‘La Voz’ que vivió cinco entregas en Telecinco y el 7 de enero volverá a la parrilla televisiva, esta vez de la mano de Antena 3.

Pero, ¿qué ha pasado con los ganadores del programa? ¿han cumplido todos sus sueños de triunfar? De las cinco ediciones de en Telecinco, solo Antonio José se ha consolidado como un artista conocido, el resto de ganadores dejaron de existir prácticamente después de ganar el programa.

Rafa Blas, ‘La Voz’ (2012)

El albaceteño se convirtió en el primer ganador de ‘La Voz’ en 2012. David Bisbal lo reclutó para su equipo y arrasó en el programa con actuaciones memorables. Pero después del programa no hemos vuelto a saber nada más de este heavy que encandiló a los espectadores, aunque él ha continuado con su carrera dentro del rock duro.

David Barrull, ‘La Voz 2’ (2013)

La segunda temporada del programa cambió de tercio y dio la victoria a la voz flamenca, y más comercial, de David Barrull. El santanderino perteneció al equipo de Malú, y derrochó mucho arte en cada una de sus actuaciones. Después varios discos siguieron a su carrera, aunque actualmente no sabemos nada del artista desde 2016.

Antonio José, ‘La Voz 3’ (2015)

El cordobés Antonio José es posiblemente el artista del concurso al que mejor le ha ido desde que ganara en 2015. Lo hemos visto continuamente aparecer en muchos programas de televisión y ya firma dos discos en su carrera que han sido relativamente exitosos.

Irene Caruncho, ‘La Voz 4’ (2016)

A Irene Caruncho no le fue tan bien al ganar ‘La Voz’ en 2016. La concursante llegó a decir que su primer single “era una mierda” y hace unos meses triunfaba con la campaña de crowdfunding que le financiaría su segundo EP, “Still Runing”.

Alba Gil, ‘La Voz 5’ (2017)

La jerezana Alba Gil se llevó la última edición de ‘La Voz’ en Telecinco. Pero poco hemos sabido de ella tras su paso por el programa. En su cuenta oficial de Twitter la cantante aseguró en un tweet reciente que “si no saca música no es porque yo no quiera” e invitaba a sus fans a estar atentos porque hablará pronto. ¿De qué?.