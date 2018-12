‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: El tonteo entre Santana y Noelia queda confirmado

Jenni confirma que Noelia y Santana 'se gustan muchísimo y hay mucho tonteo en la casa'.

Parece que el tonteo entre Santana y Noelia no cesa en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Ambos han declarado en programas anteriores que no, que no existe ningún tipo de tonteo entre ellos en ‘La casa de los tronistas’, pero sus gestos y miradas dicen todo lo contrario, además del testimonio de Jenni, claro está.

Noelia se ha desahogado con su compañero. No termina de llevarse bien con Jenni y admite que echa de menos a Maira. Supone que es por la diferencia de edad y, aunque lo intenta, sus desencuentros siguen siendo muy habituales. Durante esta conversación, Santana le ha gastado una broma diciéndole que le gustaría tener una cita con ella sin cámaras pero, ¿Realmente es una broma?

Después de ver el vídeo en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Toñi Moreno ha querido preguntarle a Jenni que qué es lo que pasa entre Noelia y Santana. Jenni ha afirmado que “Se gustan mutuamente y hay muchísimo tonteo en la casa”.

¿Terminarán teniendo una cita? ¿Cómo les sentará eso a sus respectivos pretendientes? No debe se ser muy agradable saber que la chica, o el chico, al que intentas conquistar duerme bajo el mismo techo que un pretendiente, ¿No es cierto?