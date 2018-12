‘Mujeres y hombres y viceversa’: Así ha sido la despedida de Álex de sus pretendientas

El modelo madrileño escogió por sorpresa a Fiama el pasado viernes en 'MYHYV'

El jueves y el viernes pasado fueron dos programas intensos en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, cuando nadie esperaba que Álex Bueno eligiera a Fiama repentinamente en el programa. Entre abrazos y besos, Fiama y Álex, reconocieron su amor delante de las cámaras y de todos los espectadores del programa.

Pero Álex Bueno, que ha demostrado tener muy buen talante con sus chicas durante todo su reinado, quería volver al programa para dar explicaciones al resto de sus chicas: Rosalva, Imi y Lisy. Imi se lo ha tomado muy mal, no quería despedirse del tronista, “no hace falta que quedes bien con nosotras, vete y ya” le comentó Imi a Álex.

Mientras, Rosalva si ha tenido un gesto más cercano con el tronista, y con un abrazo y lágrimas en los ojos, se ha despedido de Álex. “Lo único que deseo es que seas feliz” afirmó Rosalva. Por su parte Lisy ha sido la más comprensiva de las pretendientas, admitiendo que se iba feliz porque su tronista había encontrado el amor.

La polémica ha llegado cuando Rocío, ex pretendienta de Álex que fue expulsada, ha vuelto a ‘MYHYV’ para despedir también al tronista. Y es que Rocío fue expulsada porque insinuó que Fiama y Álex se veían fuera. “El tiempo me ha dado la razón” confesó Rocío orgullosa de no estar ahora mismo en el trono de Álex, y ha tirado el dardo a Fiama para finalizar: “Álex me expulsó porque no le caía bien a Fiama”.

Fiama y el pretendiente comenzarán una nueva vida fuera del programa, y seguramente los veremos dentro de muy poco para hablar de su relación ante los espectadores de ‘MYHYV’.