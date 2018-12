‘First Dates’: Carmen no quiere perder el tiempo y quiere ser ‘madre joven’

Alfredo le propone a Carmen 'intentar tener un millón de hijos' en 'First Dates'

Carmen es una joven con las ideas muy claras y es que, a pesar de sus 23 años, ella ya sabe que quiere casarse y formar una familia pronto, algo que ha sorprendido a Alfredo, su cita, en ‘First Dates’. Carmen es una apasionada de la moda, pero también de las tradiciones y de la familia, y es por eso por lo que en su cita con Alfredo le ha comentado sus planes de futuro, pero no uno muy lejano, sino más bien próximo.

Alfredo ha intentado conquistar a Carmen hablando del presente y de lo mucho que hay que valorarlo. “Yo valoro el tiempo que tú me estás dedicando ahora mismo”, ha dicho intentando ser un galán. Carmen ha estado de acuerdo, pero para ella el futuro también es muy importante.

La joven le ha confesado a Alfredo en su cita que quiere casarse joven y tener muchos niños. Este le ha contestado que pueden ‘intentar tener hijos hasta un millón de veces’ y luego tenerlos, pero parece que esta respuesta no le ha gustado demasiado a Carmen. Tanto es así que, finalmente, Carmen ha preferido no tener una segunda cita con Alfredo tras ‘First Dates’ ya que no lo ve como una pareja.