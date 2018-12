Colate se olvida de la cena nada más ver a Gloria Camila en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

Gloria Camila ha sido la segunda anfitriona de esta sexta temporada de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Tras la cena fallida de Bárbara Rey la semana pasada, la hija de Rocío Jurado ha tirado de robot de cocina para crear un menú que ha sorprendido a todos sus invitados, que no daban crédito a lo bien que han cenado, dada la poca experiencia en la cocina de la joven.

Pero la cena no ha sido lo único que ha sorprendido esta noche en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Nada más llegar, Colate se ha quedado mudo al ver Gloria Camila y no ha podido contenerse durante la cena en estar “escaneando” a la anfitriona a cada paso. “Me pone nervioso” afirmaba Colate, mientras Bárbara Rey y Falete se percataban al segundo de las miradas picaronas de Colate y no han dejado de bromear en toda la noche sobre ello.

“Colate está huérfano de chochitos” comentaba Falete. Las insinuaciones y miradas de Colate no han puesto nerviosa a Gloria Camila, que se ha tomado todo como un buen halago por parte del empresario. Durante la velada, el menú ha sorprendido a todos los invitados –Gloria Camila se ha guardado el secreto de su cocinado, el robot, para ella– y las conversaciones sobre Rocío Jurado también han sido protagonistas de la noche.

“Mi familia está rota y no se va a arreglar” afirmaba Gloria Camila respecto a las relaciones familiares tras la muerte de su madre. Para cerrar la noche, Gloria Camila ha querido tener un recuerdo para su madre que ha dejado destrozados a sus tres invitados.

Con 21 puntos finales, la hija de Rocío Jurado encabeza ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ a la espera de la cena de Falete, la semana que viene, y de Colate para cerrar esta temporada.