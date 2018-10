Ingrid García-Jonsson sobre su primera vez en ‘El Hormiguero’: “Iba tan borracha que no me acuerdo de mucho”

Esta semana la cosa ha ido de actores en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Ayer noche le tocó el turno a Ingrid García-Jonsson y Javier Gutiérrez que fueron a presentar su última película, esta vez como dobladores, “Smallfoot”. Una cinta de animación que se estrenará el próximo viernes en la cartelera de toda España.

Pero Pablo Motos tenía una sorpresa guardada para la actriz, que era la segunda vez que pasaba por el programa. Y es que de la primera vez, la actriz hispano-sueca, no recordaba demasiado. “Iba tan borracha que no me acuerdo de mucho” confesaba la actriz ante Pablo Motos, que seguidamente le puso un fragmento de su anterior paso por el programa. “Me daba vergüenza venir, y no estoy acostumbrad a hablar en público. Bebí tequila y me emborraché” confesó la actriz al presentador del programa.

Este momento dio para mucho en redes sociales, y la propia actriz ya confesó en ‘La Resistencia’ de David Broncano, que había acudido borracha al programa de Pablo Motos. El presentador de Antena 3 no quiso ahondar en la herida, y despachó el tema con buen humor, a pesar de que García-Jonsson se sentía un poco abochornada por la imágenes que le mostraban, “incluso le desabroché la camisa a Pablo Motos”, comentaba.

La propia protagonista confesaba ayer en ‘El Hormiguero’ que en aquella época no pasaba por su mejor momento mental y estas imágenes fueron el fruto de ello. Ayer, no fue borracha, y la verdad que disfrutó junto a su compañero de reparto, Javier Gutiérrez, hablando sobre sus nuevos proyectos y realizando las pruebas que los colaboradores les presentaban.

Además pudimos ver las primeras imágenes del monstruo de ‘El Hormiguero’, Gresky, que ha comenzado a vivir con un trabajador del programa, Rafa.