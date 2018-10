Baladas, Eurovisión y ritmos latinos invadirán el plató de ‘Tu cara me suena’

El estreno triunfal de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3 ha puesto muchas expectativas en la segunda gala, que se emitirá mañana a partir de las 22:00 horas. ¿Qué nos espera en este segundo programa del talent show? Por lo pronto, y como cada noche, muchas risas. ¡Es inevitable pasar un buen rato viendo ‘Tu cara me suena!

Carlos Baute será el encargado de abrir la noche con una canción de Maluma que subirá la temperatura del plató. Brays Efe, por otra parte, se encargará de imitar a la ganadora de ‘Eurovisión 2018’, Netta. Anabel Alonso tendrá que imitar a Paulina Rubio, que ya estuvo de visita en el anterior programa y que se anunció recientemente como coach de ‘La Voz’ en Antena 3.

La cantante Soraya Arnelas, que terminó siendo la ganadora de la primera gala, cantará por Dolly Parton. No será fácil, pero con una voz como la de Soraya seguro que no tiene ningún tipo de problema. José Corbacho se meterá en el papel de interpretar a los Sex Pistols, que no será tampoco demasiado fácil.

Jordi Coll será Luis Miguel, un ídolo de masas, mientras que Manu Sánchez interpretará a un cantautor que lleva menos años que Luis Miguel en el escenario, El Kanka. María Villalón hará de Adele y Mimi será la que cerrará la gala como la gran Thalia.

El programa conducido por Manel Fuentes fue líder absoluto de la noche y lo más visto del día con 2.648.000 espectadores. Además, también se llevó ‘el minuto de oro’ a las 23:29 horas con 3,3 millones de espectadores. ‘Tu cara me suena’ ha llegado con mucha fuerza y promete ofrecer una temporada inolvidable.