Momentazo en ‘First Dates’, ¡Manuel le pide matrimonio a Manuela tras su cita!

Hoy hemos podido presenciar un auténtico bombazo en ‘First Dates’ y es que una pareja se ha comprometido tras su cita en el restaurante del amor. Eso sí, también tenemos que decir que no se acaban de conocer, sino que ya llevan un año juntos y se quieren muchísimo. ¿Por qué han acudido entonces a ‘First Dates’?

Manuela no sabe si seguir con Manuel o si tirar la toalla después de una gran mentira y es que a ella le está costando mucho confiar de nuevo en él, y ya sabemos todos que sin confianza no hay amor. Pero, ¿Por qué desconfía de él Manuela?

Manuel se estaba mandando mensajes con una chica y, aunque no llegaron a más, Manuela los descubrió y perdió la confianza en él. Manuel ha decidido llevarla al restaurante del amor para recuperar la chispa que los caracterizaba.

“Estoy pasando una crisis con mi pareja. Quiero pedirle perdón delante de toda España y la he traído aquí para que me perdone y poder seguir con ella. Tuvimos una crisis por unos mensajes que me envié con una chica. Ella se siente traicionada, dolida y ha perdido la confianza en mí. Es una mujer diez y quiero pasar toda mi vida con ella”, ha dicho él.

Ella, a su vez, ha respondido lo siguiente: “Para mí Manuel lo es todo, pero hubo un pequeño desliz. Le pillé conversaciones con otra, aunque se supone que de ahí no pasó. Me contó una versión que no era la correcta porque me dijo que la había conocido por Internet, pero la había conocido en su trabajo en la discoteca”.

Finalmente, Manuela ha decidido perdonar esta mentira a Manuel y este, acto seguido, le ha pedido matrimonio en ‘First Dates’. La afectada a contestado el esperado ‘sí, quiero’.