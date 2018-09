‘First Dates’: Luis, un hombre muy machista que no se puede controlar

‘First Dates‘, el restaurante del amor, ha vuelto a abrir sus puertas una noche más para unir a medias naranjas. Claro está que no siempre triunfan las uniones que realizan en el programa de Carlos Sobera. Luis y Susana, por ejemplo, es una de esas parejas que no han cuajado en ‘First Dates’, es más, desde el principio se vio que no había demasiado feeling entre ellos.

Luis se ha presentado como un hombre sin pelos en la lengua y como un hombre muy chistoso, pero sus chiste no le hacían ninguna gracia a Susana. En uno de los momentos, Susana le dijo a Luis: “¿Qué me cuentas?”, a lo que este contestó “pues uno, dos, tres, cuatro…”. La respuesta no fue del agrado de Susana, y no dudó en demostrarlo.

Además, poco a poco se dieron cuenta de que no tenían nada en común. Mientras que Susana adora viajar, Luis le comentó que nunca había salido de España. “Claro… que te lo pagarán todo tus hijos. ¡Así es que se vive muy bien!”, le dijo Luis a Susana, algo que no le sentó demasiado bien. Pero Luis no se quedó ahí. Siguió soltando algunas perlas como, por ejemplo, “Yo tengo una perrita. ¡Mira, la única raza en que la mujer es mejor que el hombre: la canina!“.

Pero Susana no se quedó callada y, aunque Luis la invitó a la cena, Susana le dijo lo siguiente: “Así no vas a ligar en la vida, hombre. No aguanto que me hagan de menos. Y no ha dejado de hacerme de menos durante toda la noche”. No hubo forma de que cuajase esta pareja de ‘First Dates’. ¡Otra vez será!