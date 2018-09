GH VIP 2018: La inesperada llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’ en directo

Isa Pantoja, más conocida como Chabelita, confesó en su entrada a ‘GH VIP 2018’ que no había hablando con su madre antes de emprender rumbo a la casa de Guadalix de la Sierra. No se había despedido de ella y ni siquiera le había dado la noticia de que se iba durante unos meses. Esto, como es obvio, sorprendió a todos y es que, ¿Quién no se despide de su madre antes de entrar en ‘GH VIP 2018’?

El caso es que hoy, en ‘Sálvame‘, hemos podido ver algo inédito hasta ahora. Isabel Pantoja, la tonadillera, ha descolgado el teléfono y ha llamado al programa para hablar de su hija Isa Pantoja. Ha querido explicar cómo es la relación con su hija actualmente y también ha aprovechado para decir que no vio la entrada de su hija a la casa, pero que hacía una semana que lo sabía.

Isabel Pantoja ha estado en el teléfono durante una hora con Carlota Corredera. Parece que la artista tenía que desahogarse y lo ha hecho con la presentadora de ‘Sálvame’. Ha admitido que no acepta la vida que tiene su hija, que no acepta que llegue a las siete, a las nueve o a las doce de la mañana. Quiere que lleve una vida más relajada, aunque salga de fiesta, pero que no sea tan “alocada”.

También ha admitido que sufre muchísimo por su hija y es que, aunque no se fue de su casa hasta los 18 años, confiesa que la perdió mucho antes. Por otra parte, le ha recriminado a Dulce que ahora viva de Isa Pantoja. Además, también la ha acusado por deslealtad y es que, al fin y al cabo, era Isabel Pantoja la que pagaba su salario.

Pero no es esto lo que más nos ha sorprendido, sino su confesión sobre ‘GH VIP 2018’. Ha asegurado que está más tranquila de que esté en ‘GH VIP 2018’ a que esté en la calle. ¿Por qué? Pues porque así, por lo menos, sabe dónde está. “Así se que no estará por las calles de noche”, ha confesado la artista internacional.

Kiko Rivera, su hijo, también ha entrado en directo para decirle a su madre que no dijese más nada de su hermana ni de ‘GH VIP 2018‘, pero no ha podido evitarlo y ha sacado a la luz todo lo que sentía en su interior. ¡Nos hemos quedado boquiabiertos!