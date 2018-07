Inda: “Un gobernante no puede acogerse a la amnistía fiscal, sea el Rey o el sursum corda”

Eduardo Inda ha defendido hoy la labor de investigación desarrollada por OKDIARIO para sacar a la luz la grabación en la que la princesa Corinna revela que el rey emérito Juan Carlos de Borbón habría ocultado cuentas en Suiza mediante un testaferro y cobrado comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca.

“Ni yo ni OKDIARIO somos rojos peligrosos, ni queremos la abolición de la monarquía”, ha explicado Inda, “lo que queremos es que haya ética en la vida pública. Nadie puede ocultar dinero en paraísos fiscales, un gobernante no puede acogerse a la amnistía fiscal, sea el rey o el sursum corda”.

El director de este diario ha insistido en que “esto no es un debate entre monarquía y república. Es un debate entre ética o no ética, legalidad o ilegalidad. Y de este debate sale fortalecido el Estado, no empobrecido”.

Al respecto, ha recordado que “cuando salió el escándalo Watergate, Estados Unidos no fue a peor. Hoy, 48 años después de aquel caso, Estados Unidos es un país mejor” gracias a la regeneración de la democracia que supuso la investigación desarrollada por los periodistas.