Así son los cinco semifinalistas de ‘MasterChef 6’

El programa de ayer de ‘MasterChef’ nos dejó la expulsión de Sofía, que tras medirse a Toni, Oxana, y Ketty en la prueba final, no pudo superar el corte y tuvo que colgar el delantal negro, quedándose a las puertas de la semifinal del programa. La catalana se marchó entre lágrimas de las cocinas del programa, pero con ganas de seguir experimentando nuevas recetas en el futuro.

Con la expulsión de Sofía, ‘MasterChef’ encara su recta final que seguirá el próximo jueves con una nueva expulsión que nos dejará a los finalistas de esta edición. Ketty, Toni, Oxana, Dani y Marta son los cinco elegidos para la recta final de esta temporada, en la que hemos visto muchas disputas entre el jurado y algunos de los concursantes.

Pero, ¿cómo llegan a la semifinal los cinco elegidos?

Marta, la gran favorita

La nutricionista es la que más regular está siendo en esta edición. Sus conocimientos sobre alimentos y su buena mano en los fogones, la han convertido en una de las favoritas. Además siempre está de buen humor y suele trabajar bien en equipo. Pero en ‘MasterChef’ los concursantes no pueden dormirse, y Marta tiene algunas lagunas que los jueces le han ido advirtiendo en las últimas semanas.

Oxana, la favorita del público

La rusa afincada en Asturias no ha tenido un camino fácil en ‘MasterChef’. Pero sus dotes para la cocina están claros, aunque su manera de cocinar suele ser caótica y llega a exasperar a sus compañeros. En los últimos programas, Oxana ha tenido que lidiar con las pruebas de eliminación, pero es aquí donde la cocinera se está creciendo. Además las redes han hablado y Oxana es una de sus favoritas.

Ketty, irregular en todo el programa

La cocinera cubana está teniendo una experiencia en el programa de La 1 con bastantes altibajos. Lo mismo la vemos reír y hacer unos platos dignos de estrellas Michelín, que lo mismo la vemos llorar y enfrentarse a Jordi. Ketty es buena cocinera pero no sabemos que día va a tener, así que sus cambios le pueden jugar una mala pasada de cara a estar en la final.

Toni, a semifinal pero enfrentado con el jurado

Toni ha sido centro de las críticas de los miembros del jurado en muchas ocasiones. Sus encontronazos, con Jordi sobretodo, le han llevado a estar en la prueba de eliminación en muchas ocasiones. Pero cocina bien, y cuando tiene el día es uno de los aspirantes más fiables. Si consigue controlarse y escuchar al jurado más, Toni es un serio aspirante a ganar esta edición de ‘MasterChef’.

Dani, la repesca le dio una segunda oportunidad

Dani no ha destacado por una gran cocina, pero si por ser un aspirante que trabaja bien. En la repesca del programa fue muy superior a todos sus compañeros, y desde que volvió a las cocinas del programa, no ha estado en la prueba de eliminación. En las últimas semanas los miembros del jurado lo han acusado de estar muy pasota y de no ver ganas de ganar el programa. Ese puede ser su gran lastre.