Dani Martín se ofrece mediar en la guerra entre Motos y Broncano: «Me gustaría que se dieran un abrazo»

El cantante Dani Martín, en una extensa entrevista promocional de su nuevo disco, ha abordado uno de los temas más controvertidos de la televisión española actual: la rivalidad entre El Hormiguero y La Revuelta. El artista, que visitará ambos programas esta semana, se posicionó como posible mediador entre ambos espacios televisivos, recordando que fue él quien llevó a David Broncano a El Hormiguero en el pasado.

«Me encantaría decirles que se dieran un abrazo», confesó Martín, aunque admitió que probablemente le dirían «que me meta en mis asuntos». El cantante mostró su agradecimiento hacia ambos programas, destacando los 19 años de relación con El Hormiguero, donde le han permitido «hacer lo que me ha dado la gana», desde actuar con una orquesta sinfónica hasta meter un gol en el Metropolitano junto a Koke. Sobre La Revuelta, elogió su capacidad para aportar «algo que hace mucho no se hacía» en términos de humor.

El ex vocalista de El Canto del Loco también habló extensamente sobre su nuevo trabajo discográfico, gestado durante la pandemia. El álbum, según explicó, tiene «mucho de rebeldía» y refleja su hartazgo con ciertas tendencias actuales de la industria musical. Destaca especialmente una canción titulada «Novedad de viernes», donde critica lo que él denomina «la prostitución musical» en ciertos ámbitos de la industria.

Martín, que celebrará 25 años de carrera con una gira que comenzará en Hispanoamérica y continuará por Europa y España, reflexionó sobre la evolución de su público y su propia madurez como artista. «En los conciertos cada vez se ve más gente joven, se ve niñas de 16 años con mi nombre en la cara», comentó, mostrándose agradecido por la renovación generacional de sus seguidores.

El cantante también abordó temas personales, como su nueva etapa vital sin alcohol: «Me he dado cuenta que no necesito tomarme un vino para ser gracioso ni para pasármelo bien, con el agua con gas soy bastante divertido también». Esta reflexión va en línea con una mayor conciencia sobre el paso del tiempo y la importancia de disfrutar el presente: «Hay que disfrutar de una charla con un amigo, hay que reírse mucho, hay que bañarse en la playa… porque esto se acaba».

Sobre el futuro de la industria musical, Martín expresó su preocupación por la posible desaparición del formato físico en los discos, aunque mantiene su compromiso con crear productos elaborados y cuidados para sus seguidores. De hecho, reveló que ya está trabajando en su próximo álbum, demostrando que su pasión por la música sigue intacta.

En cuanto a su relación con las redes sociales, el artista mostró su preocupación por el impacto que están teniendo en las nuevas generaciones, citando incluso una predicción de Antonio Gala de 1991 sobre los peligros que traería la sobreexposición digital. «Se está haciendo que muchos chavales se conviertan en monstruos exigidos y manipulados por un modelo a seguir completamente horroroso», afirmó.

La entrevista también reveló aspectos más íntimos del artista, como su relación con Madrid y Cádiz, sus miedos («tengo pánico a la mala gente»), y su visión de la vida, que describe como «un regalo lleno de suerte, donde lo único que puedo hacer cada mañana es dar las gracias y sentirme afortunado».