Discusiones, miedo y falta de personalidad en el penúltimo ‘Casados a primera vista’

‘Casados a primera vista’ toca a su fin y esta noche emite su penúltima entrega que, para variar, viene cargada de polémica. Las parejas viven su segunda etapa de convivencia y no todo cuanto reluce es oro, incluso contando con aquellas que se llevan mejor. ¿Qué esperamos esta noche en el programa de Antena 3?

La polémica cena romántica de Sheyla y Carolyne

Parece evidente que el matrimonio homosexual de este año entre Sheyla y Carolyne tiene pocas posibilidades de acabar bien. A la vista está cuando veamos en un rato cómo acaba la cena romántica entre las chicas, que de romántico tendrá bien poco.

Las chicas parecen incompatibles, y se nota en cada conversación que tienen. Esta noche, cuando Sheyla dice lo que piensa de Carolyne, no va a recibir una reacción excesivamente pacífica. La madrileña tiene claro que la granadina no la conoce y sabe muy poco de ella. ¿Se ha dejado poco ver, o su pareja no ha hecho por entender su mundo interior?

Las madres de Alessandra y Adrián desatan la polémica

Alessandra y Adrián, una vez resuelta su disputa del anterior programa, viven un momento dulce. Cada mañana se despiertan juntos con un beso y su confianza y complicidad crece por momentos. Sin embargo, están tristes porque llega el momento de tomar una decisión importante, seguir casados o pedir el divorcio.

Mientras, en una cena con sus madres, sale el tema de la reciente polémica, pero no todos tienen la misma forma de ver lo sucedido en el anterior programa. ¿Será motivo suficiente para que cale en la pareja de ‘Casados a primera vista’ y enturbie su buen momento actual?

La falta de personalidad de Gabriel… Según Dámaris

Otra pareja que parecía asentada pero no lo está tanto son Gabriel y Dámaris. La andaluza recrimina a su chico su falta de personalidad. Cree que es miedoso y un poco falso, y ella necesita una persona capaz de hacerle frente y demostrar su fuerza ante los arrestos de la chica.

En una cena familiar saldrá a relucir el tema del corte de coleta del Gabriel, y esta situación parece desatar la polémica sobre la personalidad del profesor de gimnasia. ¿Será suficiente para que no acaben ‘Casados a primera vista’?

Las respuestas las vamos a descubrir esta noche. Así que no te pierdas a las 22:40 horas en Antena 3 el penúltimo programa de ‘Casados a primera vista’. ¡Las espadas están en todo lo alto!