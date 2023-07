El servicio de mensajería instantánea WhatsApp ha sufrido una caída este miércoles por la noche, sobre las 22.10 horas, impidiendo el envío y la recepción de mensajes a través de la aplicación en varios países del mundo.

Según el portal DownDetector, la aplicación ha recibido problemas de conexión en las principales ciudades del país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma, y también ha afectado a otras partes del mundo.

Los usuarios han informado de problemas en el acceso a la aplicación, a la conexión del servidor y también en el envío de mensajes. WhatsApp se ha convertido además en tendencia en Twitter, donde muchos tuiteros han compartido en la red social los problemas para acceder.

Tras una hora, el servicio ha comenzado a recuperarse poco a poco.

En octubre del año pasado la aplicación de mensajería instantánea también se cayó: el caos ha empezado cuando no permitía enviar ni recibir mensajes en los grupos de amigos, familiares o de trabajo, pero el fallo ha ido a más con el paso de los minutos. Varios usuarios han compartido este error en sus redes sociales.

La caída se ha producido a nivel mundial sobre las 9:00 hora española. En un principio en las conversaciones privadas de WhatsApp se detectó el fallo de que al mandar un mensaje sólo aparecía un tick gris, por lo que parecía que no se había enviado pero la otra persona sí que lo recibía. Pero sólo minutos más tarde también ha dejado de funcionar completamente.

En este momento en los móviles iPhone sale «conectando…» y no deja ni enviar ni recibir mensajes. Mismo mensaje que aparece en el WhatsApp web, que directamente si intentas enviar un mensaje aparece el reloj y no se manda. En los Android cualquier mensaje enviado aparece con un tick pero la otra persona no lo recibe.