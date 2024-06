Por todo esto puedes perder tu cuenta WhatsApp

Una vez que nos abrimos una cuenta de WhatsApp esperamos que sea para siempre y no caemos en cuenta de que esta puede ser eliminada si no cumplimos con ciertas normas. En este artículo te voy a mostrar todo lo que no debes hacer para perder tu cuenta de WhatsApp. Una vez que la compañía Meta la da de baja, no podrás recuperarla bajo ningún concepto.

Por esto perderás tu cuenta de WhatsApp

Cuando damos de alta una cuenta de WhatsApp no leemos las condiciones de términos de uso. Pero violarlos supone que automáticamente la aplicación dejará de estar disponible para ti. Si utilizas la cuenta de WhatsApp para realizar actividades ilegales o fraudulentas, lo más probable es que tengas un pie fuera de la aplicación más pronto que tarde. Y ese es el menor de los problemas, porque la aplicación está obligada a proporcionar tus datos datos a los cuerpos de seguridad en el caso de que WhatsApp se haya utilizado para realizar alguna estafa y haya denuncias de por medio.

El comportamiento abusivo es otra de las razones por la que WhatsApp puede banearte de manera definitiva, al menos, con ese número de teléfono. Si te dedicas a enviar mensajes de manera masiva, spam o practicas acoso hacia otros usuarios, tu cuenta puede quedar eliminada. Es cierto, la aplicación monitoriza las actividades para evitar situaciones desagradables.

Igualmente, la difusión de contenido ilegal también es objetivo para WhatsApp. Nada de envío de mensajes de tipo pornográfico, ofensivo o ilegal en nuestro país. Probablemente sea la razón por la que WhatsApp elimine una cuenta de forma más rápida, ya que tiene tolerancia cero con este tipo de comportamientos.

En muchas ocasiones, el baneo de la cuenta de WhatsApp viene por el uso de aplicaciones que no son oficiales en dispositivos Android. Son conocidas como las versiones de WhatsApp vitaminadas y que permiten ejecutar tareas que la propia aplicación oficial no hace. Pero debe tener en cuenta que estas aplicaciones no suelen cumplir con los estándares de privacidad o de seguridad, así que como WhatsApp se dé cuenta, vete despidiendo de utilizar la aplicación oficial con tu número actual.

Otra de las razones para perder la cuenta de WhatsApp es que no la utilices durante cuatro meses. 120 días es el límite que pone la aplicación para dar de baja la cuenta y lo hace con el objetivo de recuperar números de teléfono y evitar que los usuarios se saquen en una cuenta que no utilicen en el futuro. Si tu caso es ese, poco probable, al menos manda un mensaje a alguna persona una vez al mes.

Los grupos también están en el punto de mira de WhatsApp cuando estos realizan actividades al margen de la ley. Imaginemos un grupo en el que se promueve el odio, las actividades ilegales o la violencia. El creador de ese grupo va a sufrir las consecuencias para siempre.

Finalmente, los usuarios pueden solicitar el cierre de una cuenta por comportamiento inapropiado o abusivo. Si te dedicas a molestar a muchas personas, estos van a reportar tu cuenta y va a tardar poco en caer.

Estas son las razones por la que puedes perder tu cuenta de WhatsApp, así que lo más recomendable es tener un uso ético de la aplicación para evitar problemas. Recuerda que una cuenta de WhatsApp eliminada no puede volver a recuperarse, por lo que tendrías que hacerte una nueva con otro número de teléfono. O bien, olvidarte de WhatsApp para siempre y utilizar otras aplicaciones de mensajería.