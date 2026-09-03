El Teufel IKONIO es un altavoz que esconde un subwoofer de verdad

El Teufel IKONIO aterriza como el altavoz Wi-Fi más potente que ha fabricado hasta ahora la marca berlinesa, con más de 45 años de historia en el sonido a sus espaldas. No es la enésima actualización de una gama existente, sino un producto pensado desde cero para meter el comportamiento en graves de un subwoofer independiente dentro de un único altavoz compacto de streaming, algo que hasta ahora obligaba a comprar dos aparatos por separado.

La cifra que mejor resume su planteamiento es 650 vatios RMS, repartidos entre ocho altavoces y ocho canales de amplificación independientes, con picos de hasta 2.500 vatios de potencia máxima. Ese despliegue permite bajar hasta los 19 Hz con una caída de apenas 6 decibelios, un registro que en el uso diario se traduce en graves que se sienten en el pecho sin necesidad de añadir un subwoofer aparte.

Un cuerpo pequeño con vibraciones bajo control

Con 30 por 30 por 38 centímetros y 17,4 kilos de peso, el IKONIO reduce a un solo aparato lo que normalmente ocupan varios altavoces. La clave para que ese tamaño no penalice el sonido está en sus dos subwoofers de 200 milímetros, colocados uno frente al otro en una configuración que Teufel llama Force-Balancing, pensada para que las vibraciones de un woofer cancelen las del otro incluso a volumen alto.

El acabado combina superficies textiles con distintas opciones de colocación, desde un mueble bajo hasta un soporte independiente compatible con la marca K&M. Su sistema de gestión térmica prescinde de ventiladores, así que no añade ruido de fondo mientras suena música a niveles exigentes.

Tres formas de llenar una habitación de sonido

La tecnología Dynamore Ultra de Teufel proyecta el sonido en tres direcciones para crear un escenario sonoro amplio, y da forma a los tres modos que ofrece el IKONIO. El modo Immersive busca una experiencia envolvente que se acerca a la de un equipo estéreo aunque se use un solo altavoz, mientras que el modo Omnidirectional reparte el sonido de manera uniforme en 360 grados, pensado para cuando el usuario se mueve por la estancia.

El modo Mono desactiva Dynamore Ultra y concentra el sonido hacia el frente, en un planteamiento más clásico que además sirve de base para el emparejamiento estéreo inalámbrico. Con dos unidades, cada IKONIO reproduce un canal, izquierdo o derecho, y el conjunto alcanza hasta 124 decibelios de presión sonora máxima frente a los 118 de una sola unidad.

Streaming sin cables y con casi todos los servicios

En conectividad, el IKONIO cubre AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect y la radio por internet TuneIn, además de Bluetooth 5.1 para quien prefiera prescindir del wifi. También conserva entradas físicas RCA y óptica para conectar una televisión o un equipo más antiguo. El panel táctil se ilumina de forma automática mediante un sensor de proximidad, y la aplicación Teufel Home añade el resto del control y los ajustes avanzados.

Precio y disponibilidad

El Teufel IKONIO ya está disponible en color negro y blanco por 1.199,99 euros, tanto en las tiendas físicas de Teufel como en su web. La marca también ofrece un bundle estéreo con dos unidades para quien quiera aprovechar la configuración a dos canales desde el primer día.