Suiza revienta a las potencias y confirma: ya está construyendo la batería líquida más potente del mundo

Suiza está construyendo la batería líquida más potente del mundo. La nueva batería de flujo redox estará diseñada para almacenar grandes cantidades de energía renovable y así poder estabilizar las redes eléctricas de Suiza y la Unión Europea. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva batería líquida que están construyendo en Suiza.

En Suiza siempre han ido dos pasos por delante en la Unión Europea y ahora parece que también están predicando con el ejemplo en lo que respecta a las energías renovables, sobre lo que parece que se debe sustentar el futuro en lo que respecta al consumo de energía. Una empresa del país está construyendo la batería líquida más potente del mundo para poder abastecer en un futuro tanto al país como al resto de la Unión Europea.

La encargada de realizar esta megaconstrucción, cuyo final está previsto para 2029, es la empresa FlexBase, que está construyendo un pozo de 27 metros de profundidad en el que estará situada esta instalación de batería. Para llevar a cabo este proyecto se ha elegido la localidad de Laufenburg, que conecta con Alemania a través de un puente sobre el río Rin. Esta construcción estará situada entre territorio suizo y germano en dos núcleos urbanos gemelos que acogerán la que será la batería líquida más potente del mundo.

La nueva batería líquida de Suiza

Esta megaconstrucción estará ubicada dentro del Centro Tecnológico de Laufenburg, que será un complejo de 20.000 m² en el que también habrá centro de datos de inteligencia artificial, oficinas y laboratorios. Todo con el objetivo de hacer una oda a las energías renovables y ser el centro de abastecimiento de energía limpia tanto al país helvético como al resto de Europa. El proyecto de finalización de la obra está previsto para el año 2029 y se calcula que generará 300 puestos de trabajo. La inversión de capital privado se espera que sea de entre 1.200 y 6.200 millones de dólares.

«Podremos inyectar o absorber hasta 1,2 gigavatios por hora (GWh) de electricidad en pocos milisegundos, lo que equivale a la potencia de la central nuclear de Leibstadt», dijo el cofundador Marcel Aumer a la radiotelevisión pública suiza RTS sobre este proyecto. «El mercado asiático, con Japón a la cabeza, ha desarrollado considerablemente esta tecnología. Hoy en día, Japón, China y Corea del Sur nos llevan unos siete años de ventaja», dijo uno de los alma máter del proyecto.

Gabriele Crivelli, portavoz de la red suiza de alta tensión Swissgrid, también explicó las bondades de un sistema que almacena la energía en electrolitos líquidos, mientras que las pilas de celdas situadas encima convierten la energía química almacenada en electricidad. Este sistema se recarga con el excedente de energía renovable y suministra en los altos picos de demanda.

«Las grandes baterías pueden almacenar energía cuando hay mucha y liberarla cuando se necesita. Por tanto, en el futuro, con una producción eólica que fluctuará en función del tiempo, contar con esta flexibilidad puede ayudar a estabilizar la red», argumentó en declaraciones que recoge la página swissinfo.ch.

Esta tecnología de flujo redox está diseñada para proteger a la población de posibles apagones como el que sucedió en España el pasado lunes 28 de abril y para suministrar de energía a los grandes centros de datos que harán que se necesite más demanda en los próximos años. Porque todo hace indicar que uno de los grandes retos de la humanidad en el futuro está en cómo afrontar la alta demanda de energía. Así que Suiza se prepara para ser la batería de Europa durante la próxima década.