Sorprende a tus hijos con una videollamada realista de los Reyes Magos

La llegada de los Reyes Magos es probablemente uno de los momentos más esperados por todos en estas Navidades, pero especialmente por los niños. En este artículo te voy a invitar a conocer una herramienta para realizar una videollamada realista con los Reyes Magos y dejar sorprendido a tu hijo, sobrino, nieto o a quien desees. Toma nota para no perder detalle.

Haz la videollamada a los Reyes Magos

Para hacerlo, vamos a entrar en la web habilitada por la compañía Iberia , y que a lo mejor ya te suena del año pasado. La cuestión es que sigue funcionando perfectamente y es la opción más adecuada para dar una sorpresa especial. Está perfectamente conseguida. Pincha en el enlace que te he puesto más arriba, y entrarás en el menú principal de la página, donde hay que rellenar el nombre del niño y algunos datos que van a hacer falta. Por ejemplo, de parte de quién va la carta, qué va a hacer el niño para que los Reyes Magos lleguen o cuál es su afición favorita. Con todos estos datos, los tres sabios de Oriente van a ponerse en marcha.

La página web funciona perfectamente desde un teléfono móvil o un ordenador, así que utiliza aquello que tenga a mano. Una vez que has rellenado los datos que hacen falta, mejor hacerlo sin el niño delante, pulsa el botón «Comenzar» y deja que se haga la magia.

Aparecerán escenas con tres reyes magos. De verdad que comienzan a mandar un mensaje muy interesante. Personalmente, he de decir que lo he hecho con mi hija de cinco años y no daba crédito. Llega un momento, en el que los Reyes piden realizar una videollamada, cuando aparezca en tu pantalla, la llamada entrante de los Reyes, pulsa con el dedo, si estás en un teléfono móvil móvil, o con el puntero del ratón, si estás en un ordenador. Los Reyes Magos tendrán un mensaje personalizado para ese niño.

Sin lugar a duda, se trata de la herramienta más interesante que hay en Internet para dar una sorpresa realista. La videollamada con los Reyes Magos que viene de la mano de Iberia está perfectamente conseguida, por lo que aquí tienes un recurso perfecto para estos días antes de que comiencen su viaje desde Oriente, el 5 de enero. Son días en el que los niños están bastante nerviosos, y quizás una videollamada a los tres Reyes Magos puede servir para que aplaquen un poco sus ánimos y quieran seguir portándose bien para que les traigan todos los regalos.