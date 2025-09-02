Sergio Ramos presenta Cibeles en Apple Music y comparte las canciones que han marcado su vida

Sergio Ramos, capitán histórico del Real Madrid y de la selección española campeona del mundo y de Europa, ha dado un paso inesperado en su carrera: la música. El futbolista ha publicado Cibeles, un tema cargado de emociones que recuerda su salida del club blanco tras 16 años, y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, producida por Ovy On the Drums y YerayMusic, mezcla ritmos urbanos con tintes melódicos y un aire melancólico que conecta con el relato personal de Ramos.

Una producción de primer nivel

El videoclip, dirigido por Little Spain, refuerza esa atmósfera con imágenes simbólicas que remiten a su etapa en Madrid y a la icónica fuente de Cibeles. En sus primeras horas superó el medio millón de visualizaciones en YouTube y se ha convertido en tendencia en redes sociales, generando tanto elogios como debate sobre el tono de sus versos.

El debut musical de Sergio Ramos con Cibeles no es un experimento menor. Ovy On the Drums, productor colombiano responsable de éxitos como Tusa de Karol G y Nicki Minaj o TQG de Karol G y Shakira, ha estado detrás de la canción, junto a Mosty en la mezcla y masterización. La apuesta es clara: entrar con fuerza en la industria global con un sonido que compite en la primera línea del panorama latino.

Lejos de limitarse al terreno deportivo, Ramos se reivindica aquí como un artista capaz de convertir vivencias en música, reflejando en la letra sentimientos de despedida, nostalgia y orgullo, una carta abierta a su pasado madridista.

Influencias personales compartidas en Apple Music

Coincidiendo con el lanzamiento, Ramos ha estrenado en exclusiva en Apple Music una playlist con las canciones que han marcado su vida. “Estas son las canciones que han marcado mi historia y que siguen inspirándome a diario”, explica. Entre ellas figuran referentes flamencos como Camarón, Niña Pastori o Diego el Cigala, junto a voces del pop español como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o El Barrio.

Su selección también se abre al rock internacional con Queen, Bon Jovi o Aerosmith, además de la impronta imborrable de Michael Jackson. A esta lista añade ritmos latinos de Marc Anthony y Karol G, reflejando un espectro musical amplio que va desde sus raíces andaluzas hasta las tendencias globales actuales.

Entre la crítica y la expectación

El lanzamiento de Sergio Ramos con Cibeles ha tenido gran repercusión mediática. Analistas como el productor Alejandro Abad han señalado que el tema suena a “rabiosa actualidad”, aunque con una carga nostálgica evidente hacia el Real Madrid. El propio Ramos, que ya había coqueteado con la música en colaboraciones con Niña Pastori, Demarco Flamenco o Los Yakis, consolida ahora esa faceta con un proyecto propio que parece tener continuidad.

De hecho, se espera que antes de final de año publique una colaboración con el cantautor mexicano Carín León, que unirá flamenco y música regional mexicana. Una fusión que anticipa que Ramos no se limitará a un único lanzamiento, sino que aspira a construir un camino paralelo a su carrera deportiva.