El Rally Baja Aragón demuestra que los dispositivos de Getac no tienen miedo al barro ni a los golpes

He asistido como periodista invitado a una de las citas más exigentes del motor, el Rally Baja Aragón. He recorrido parte de sus tramos de tierra, he vivido el ambiente desde el corazón de la carrera y, sobre todo, he conocido de cerca cómo la tecnología rugerizada de Getac ha formado parte esencial de esta experiencia.

La firma ha estado presente como patrocinador visible del evento a la vez que ha desplegado sus dispositivos rugerizados, portátiles, tabletas, cámaras y soluciones tácticas, para demostrar, en vivo y en directo, que su tecnología está preparada para ir más allá. Y lo ha hecho, literalmente, sobre el terreno.

Lo que significa rugerizar un dispositivo

Rugerizar no toma aquí el significado de simplemente añadir una carcasa robusta a un dispositivo y dotarlo de la resistencia IP más alta. Ha supuesto repensarlo desde cero para hacerlo resistente a golpes, vibraciones, lluvia, barro, temperaturas extremas y hasta cambios bruscos de humedad. Justo lo que me he encontrado durante las etapas del Baja Aragón.

En el espacio de exposición de Getac, pude probar algunos de sus dispositivos. Las sensaciones no dejan lugar a dudas, botones grandes y firmes, conectores protegidos, pantallas legibles bajo el sol más duro, y una carcasa que transmite la idea de que puede con todo. He tenido entre mis manos una tablet que se ha transformado en estación de trabajo al conectar teclado y base. Todo diseñado con un enfoque, el de no fallar. Y, sorprendentemente, con un peso bastante más bajo del que puedas pensar a primera vista.

Rugerización aplicada al motor

Pero lo más llamativo llegó cuando pude acceder al interior de uno de los coches de competición, concretamente uno del equipo JMP. Entre arneses, jaulas antivuelco y consolas de navegación, me he sorprendido con la cantidad de pantallas y dispositivos que funcionan a pleno rendimiento, soportando las sacudidas del terreno sin perder ni un dato.

Estas tabletas no son un añadido anecdótico, sino el núcleo de la navegación y del control de datos. Se mantienen firmes en su anclaje mientras el coche atravesaba pistas de tierra a toda velocidad. Las pantallas deben estar operativas independientemente de las condiciones para proporcionar información crítica que fluya sin interrupciones. En este entorno, un fallo no es una anécdota, puede significar quedar fuera de carrera.

Puede ser un copiloto más

En una prueba de este calibre, donde el polvo se cuela por cada rendija y el calor o el barro ponen al límite tanto a personas como a máquinas, contar con tecnología fiable no es un lujo, es una necesidad. Y ahí es donde Getac ha jugado su papel con solvencia. Sus dispositivos son un copiloto silencioso, pero imprescindible.

Pero esta misma tecnología se emplea en muchos más sectores: cuerpos de emergencia, defensa, construcción, mantenimiento industrial. Todos esos contextos donde el entorno pone a prueba no solo a las personas, sino también a la tecnología. Verlo aplicado aquí, con la carrera como telón de fondo, ha sido la mejor prueba posible.

Un rally con perspectiva sobre la tecnología

Antes de esta experiencia, habría pensado que un portátil resistente era solo un equipo con una carcasa blindada. Ahora, tras haberlo visto en acción entre piedras, barro y velocidades de vértigo sé que hay un universo de ingeniería detrás de cada dispositivo rugerizado de Getac.

Vuelvo a mi entorno habitual con otra mirada, la de alguien que ha visto cómo la tecnología puede adaptarse a cualquier reto cuando está bien diseñada. He entendido que lo que Getac ofrece no es solo resistencia física, sino confianza. Y en un mundo donde cada vez dependemos más de la tecnología para todo, eso es quizá lo más valioso.