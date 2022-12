¿Qué pasará con mi cuenta de Facebook cuando fallezca?

Quizás lo que menos te importe ahora mismo es qué pasaría con tu cuenta de Facebook cuando fallezcas. Pero, pensándolo bien, puedes aprovechar una oportunidad que Facebook te da que no es otra que la de designar a una persona que se encargue de ella. Es lo que la red social determina como contacto de legado. Se encargaría de administrar ciertas aspectos de tu cuenta en el momento en el que fallezcas. Por ejemplo, podría aceptar solicitudes de amistad, reunir a personas con publicaciones para rendirte homenaje, es decir, mantener viva la llama de tu presencia una vez que ya te hayas ido. Puede parecer una tontería, pero en el caso de personas que fallecen jóvenes es una buena manera de rendir un tributo.

Cómo designar un contacto de legado

Se trata de un proceso muy simple y que puedes hacer desde el teléfono móvil, aunque la mejor experiencia se obtiene desde el ordenador. Lo primero que debes hacer es entrar en tu perfil e ir a Configuración y privacidad. Una vez que vayas hecho, pulsar sobre el epígrafe llamado Configuración.

Una vez allí dentro, verás que en la parte de abajo hay un acertado que se llama Configuración de la cuenta conmemorativa. Es lo que otorgará el permiso necesario para que, cuando una persona informe a Facebook de tu fallecimiento, esa cuenta siga manteniendo tu esencia y hayas personas que puedan interactuar con tu perfil.

Será la persona de contacto que tú hayas designado la que se encargará de ello. Pulsas en «Editar» y veras un apartado en el que se muestra toda la información sobre lo que puede hacer y no tu contacto de legado.

• Administrar las publicaciones de homenaje en tu perfil, lo que incluye eliminar publicaciones y etiquetas, y decidir quién puede publicar y ver las publicaciones.

• Solicitar la eliminación de tu cuenta.

• Responder a nuevas solicitudes de amistad.

• Actualizar tus fotos del perfil y de portada.

Tu contacto de legado solo podrá administrar las publicaciones realizadas tras tu fallecimiento. No podrá publicar en tu nombre ni ver tus mensajes. Tampoco podrá eliminar por sí mismo tu cuenta, para ello tendría que solicitarlo a Facebook.

Las personas que designe deberá tener obviamente cuenta en Facebook y no tiene porque ser un familiar, podrás elegir aquella persona que desees. Obviamente, elige a alguien que tenga bastante confianza contigo y que no le importe ser tu contacto de legado. De esta manera tu perfil de Facebook, se mantendrá vivo aunque tú ya no estés en el mundo. Y no te olvides notificárselo.

Si no designa un contacto de legado, tu cuenta se mantendrá activa hasta el momento de que alguien informe a Facebook de que has fallecido. Para ello, deberá aportar la documentación correspondiente y ya dejarás de estar presente en la red social de Mark Zuckerberg.