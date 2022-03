La Unión Europea ha ratificado el acuerdo al que se llegó en 2017, y gracias al cual podemos disfrutar de llamadas y navegación de datos móviles en el extranjero sin coste adicional al que tengamos contratado en nuestro país de origen. Esto es válido para la Unión Europea y de momento seguirá siendo así hasta 2032. Sin embargo, cuando salimos de nuestras fronteras continentales y viajamos a países como el Reino Unido hubo otro cualquier país del mundo, podemos tener un gran agujero económico si navegamos por Internet desde nuestro móvil libremente. Estos son los consejos más sencillos para que los datos móviles en el extranjero no supongan un problema.

Navega sin sustos desde tu móvil

Una vez que sepas que al país al que te diriges no va a estar cubierto por el roaming, tienes diversas opciones útiles. Una de las más destacadas es limitar el consumo de Internet desde tu móvil a los momentos en los que te encuentres en el hotel o en cualquier establecimiento que te provea una red Wi-Fi. Esto tiene una ventaja doble, por un lado, no estarás tan pendiente de tu teléfono móvil y, por el otro, concentrar todos tus esfuerzos en responder mensajes, enviar fotografías o hacer una videollamada cuando sepas que no te va a costar dinero. Así que, es una buena oportunidad para activar el Modo Avión, disfrutar del lugar en el que te encuentres y retardar la navegación un momento concreto.

Recuerda que, si vas a utilizar una red Wi-Fi pública es muy recomendable que utilices siempre una aplicación VPN, ya que tu conexión será mucho más segura y se impedirá que alguien pueda tener acceso al tráfico de datos que está generando tu teléfono móvil.

Pero una idea nada descabellada y que te va a liberar completamente del uso de datos móviles es que adquieras en tu destino una tarjeta prepago de cualquier operador de ese país y que venga cargada con un saldo y un límite de datos móviles. De esta manera, no te vas a privar de realizar una videollamada o subir fotografías a Instagram en el momento que desees. El único inconveniente es que temporalmente tu número de teléfono de España no va a estar disponible, pero también puede ser una ventaja añadida, olvidarse un poquito de todo y disfrutar de las vacaciones.

Un último consejo si no vas a realizar ninguna acción y te decantas por utilizar el teléfono solamente en donde haya una red Wi-Fi, es vigilar el uso que pueden hacer nuestros hijos pequeños de los dispositivos. En muchísimas ocasiones, les prestamos el móvil para que se entretengan. Si va a ser así, siempre desde un lugar que haya conexión Wi-Fi y comprobar previamente que no se desconecta de ella. . Estar una hora viendo contenidos de YouTube puede suponer tranquilamente 1 GB de datos y 10 € en la factura si nos decantamos por los datos móviles.

Lista de países donde navegar no es problema

Este listado es el que nos muestra cuáles son los países en los que navegar desde ellos no supone ningún tipo de problema para tu tarifa.

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia,

Hacemos especial mención al Reino Unido, ya que para el operador francés Orange cobrará desde el 24 de abril una tarifa tanto para llamadas, como para SMS, como para datos móviles. Según la compañía, el coste será de 8 céntimos por MB navegado, unos 10 euros por GB, otros 8 céntimos por minuto de llamada y 0,25 € por el establecimiento, y 0,21 € por cada mensaje de texto enviado. Por tanto, si eres de ese operador y viajas a Gran Bretaña a mediados de abril, has de tenerlo en cuenta.

Con estas dos sencillas ideas puedes ahorrar en el uso de datos móviles y evitar el disgusto en la factura que puede suponer navegar libremente por Internet si te encuentras en el extranjero.