Perplexity lanza Comet AI: el navegador que quiere jubilar a Safari en tu iPhone

La guerra por el control del iPhone no se libra solo en el hardware, sino en la puerta de entrada a la información. Con el lanzamiento de Comet AI, Perplexity no solo busca ofrecer una alternativa a Google Chrome o Safari; pretende cambiar las reglas del juego. A diferencia de los navegadores clásicos que se limitan a mostrarte una lista de enlaces, esta herramienta utiliza modelos de lenguaje avanzados para entender consultas, ofreciéndote respuestas sintetizadas, limpias y con fuentes verificadas.

Características clave para el usuario de Apple

La integración de la inteligencia artificial en el núcleo del navegador permite que, mientras navegas, el sistema sea capaz de resumir artículos extensos, comparar precios en tiempo real o incluso explicar conceptos complejos de una web técnica sin que tengas que salir de la pestaña actual. Es, en esencia, un copiloto que vive en tu barra de direcciones.

El ecosistema iOS es exigente con la privacidad y parece que Perplexity ha tomado nota. Comet AI destaca por varios pilares fundamentales que lo hacen muy atractivo para los usuarios de iPhone:

Modo de búsqueda semántica: No busca palabras clave, entiende intenciones. Puedes pedirle que encuentre información específica y el navegador logrará procesar la información de forma directa .

Interfaz minimalista: Siguiendo la estética de Apple, elimina el ruido visual y los anuncios intrusivos para priorizar el contenido por encima de todo .

Sincronización total: Si ya utilizas Perplexity en tu escritorio o Mac, todo tu historial y tus hilos de investigación se mantienen actualizados al instante.

¿Es el fin del reinado de Safari?

Safari es el rey indiscutible por su integración con el sistema, pero la falta de una IA generativa integrada de forma nativa le ha dejado un flanco abierto. Comet AI aprovecha esta vulnerabilidad. Al navegar con esta herramienta, el usuario ahorra tiempo al no filtrar manualmente los resultados de búsqueda, dejando que la IA haga el trabajo sucio.

Además, la velocidad de carga de este nuevo navegador es sorprendente. Al optimizar los recursos mediante IA, las páginas se renderizan priorizando el texto y los elementos útiles, logrando descartar el código basura que ralentiza la web.

Cómo empezar a usar Comet AI en iOS

Para quienes quieran probarl Comet AU para iPhone, el proceso es sencillo. Basta con acceder a la App Store y descargar la herramienta oficial, o bien pulsar en este enlace. Una vez instalada, puedes configurarlo como tu navegador predeterminado en los ajustes de tu iPhone para que cada enlace que abras desde WhatsApp, Mail o redes sociales se gestione a través de la inteligencia artificial de Perplexity.