¿Perdiste las fotos de tus vacaciones? Cinco trucos para recuperarlas que funcionan en tu iPhone

Nadie quiere entrar en su galería y darse cuenta de que faltan recuerdos de sus vacaciones. Perder fotos del iPhone puede ser frustrante. Pero no hay que alarmarse porque existen varias soluciones para recuperarlas. La tecnología ofrece una serie de herramientas para restablecer las imágenes en el caso de que hayan sido eliminadas. Si tienes un iPhone, estos son los trucos más eficaces que puedes usar.

Recuperar las fotos del iPhone desde la galería

¿Has perdido las imágenes que se encontraban en tu Fototeca? Si la respuesta es afirmativa tienes que ir a la sección de ‘Álbumes’ de la galería de tu iPhone. Una vez allí debes seleccionar la opción de ‘Eliminado’ que se encuentra al final de la pantalla.

Esta carpeta almacena las fotografías que has eliminado durante 30 días. Así que cuanto antes accedas a ella, mejor. Para restablecer tus imágenes tan solo tienes que seleccionarlas y pinchar en la opción de ‘Recuperar’. Con este paso podrás disfrutar de nuevo de tus recuerdos en tu galería.

Restablecer las imágenes desaparecidas de mi móvil

Si no has eliminado las imágenes, es posible que las hayas ocultado por accidente. Para verificar que ha ocurrido esto, tan sólo bastaría con ir hasta el apartado de ‘Oculto’ que está en la misma sección de ‘Álbumes’ de tu galería. Cuando entres, debes pinchar sobre las fotos ocultas y clicar en la opción de ‘Mostrar’.

Recuperar las fotos del iPhone con iCloud

iCloud respalda y sincroniza los archivos de tu dispositivo, incluyendo las fotos. Si has probado con los pasos anteriores y no has encontrado tu imagen, puede que esté disponible en el sitio web de iCloud.

Para comprobarlo, debes entrar en iCloud.com y seleccionar la aplicación de fotos y mirar en la carpeta ‘Eliminado recientemente’. Aquí puede que aparezca la fotografía que estabas buscando.

Si quieres realizar un respaldo de iPhone con iCloud, estos son los pasos que tienes que seguir:

Abre la aplicación ‘Ajustes’. Clica en tu foto de perfil y tu nombre. Selecciona ‘iCloud’. Desliza hasta la parte inferior hasta que veas la opción de ‘Respaldo de iCloud’. Pulsa en ella. Selecciona ‘Respaldar ahora’.

Respaldar los datos con Google Drive

Los datos del iPhone y de iCloud se pueden almacenar en Google Drive. Esta aplicación respalda las fotos de tu móvil en Google Fotos. Es por ello que puedes comprobar si se encuentran en esta aplicación de almacenamiento. Si no tienes activada esta función, puedes hacerlo con estas instrucciones:

Abre la aplicación de Google Fotos. Accede a tu cuenta de Google. Toca tu foto de perfil. Selecciona la configuración de ‘Fotos’. Clica en ‘Respaldo y sincronización’ para activarlo.

Restaurar el iPhone

Si no te ha funcionado ninguna de las opciones anteriores, es posible que las fotos se hayan eliminado definitivamente. Si has realizado copias de seguridad en tu móvil, podrás recuperar las imágenes restaurando el teléfono y restableciendo los datos de la copia de seguridad.

Son varias las opciones que te ofrece iPhone para restaurar las fotos eliminadas de la galería. El truco más rápido y sencillo es recuperar las fotos desde la sección de ‘Eliminado’ de la Fototeca del iPhone. Si ha pasado más de un mes desde que la perdiste, es mejor descartarla porque no estará en este álbum. Las copias de seguridad pueden ser una solución muy eficaz para restablecer archivos.