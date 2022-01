La película Juegos de Guerra es todavía muy recordada a pesar de tener casi 40 años. Estrenada en el año 1983, narra las peripecias de un joven aficionado a la informática que consigue poner en jaque al sistema de defensa de los Estados Unidos. La Guerra Fría todavía era una realidad y el film pone de manifiesto una gran cantidad de cuestiones a las que nos hemos ido enfrentando con el paso del tiempo. Por eso preguntamos si la película Juegos de Guerra fue visionaria y sigue teniendo influencia casi 4 décadas después de su estreno. La verdad es que hay cosas que llaman mucho la atención.

Juegos de Guerra, film de culto

La película fue dirigida por John Badham estrenada en el año 1983, y protagonizada por Matthew Broderick, que tomaba el papel de David Lightman, la joven Ally Sheedy, que era Jennifer y el actor británico John Wood como el inquietante Dr. Stephen Falken.

En esta película, David es un joven aficionado a la informática y que está introduciéndose en la incipiente comunidad hacker. Consigue variar sus calificaciones, muy malas por cierto, de su instituto y conseguir unos billetes de avión de manera gratuita. Todo con un ordenador de sobremesa, y el teléfono conectado al módem.

Tengo una visita a una empresa de desarrollo de videojuegos consigue hacerse con algunas claves y trata de acceder a los sistemas para ir probando a videojuegos. Sin saberlo, accede al Centro Informático del Departamento de Defensa, el NORAD. Este ordenador le invita a probar varios juegos, como el ajedrez, la guerra termonuclear o el Acertijo de Falken. Comienza a investigar y a recabar información sobre este juego, hasta que descubre que se trata de una creación del doctor Falken, la contraseña elegida para iniciar el juego de la guerra termonuclear es Joshua, el nombre del hijo del doctor Falken y que falleció.

La tormenta está a punto de desatarse, y el Departamento de Defensa consigue dar con David, quien es invitado estar en las instalaciones junto con su novia y el doctor Falken. Si todavía no has visto la película, no te adelantamos más y te invitamos a que le dediques un tiempo.

¿Qué hay de Juegos de Guerra hoy?

Para comenzar, Internet se ha hecho fuerte en nuestras vidas, de tal manera que podemos comprar, pagando, billetes de avión desde nuestra casa. Los hackers siguen atacando al sistema, si bien la mayoría de ellos terminan trabajando para empresas de seguridad. Son los que ponen a prueba las debilidades de los programas informáticos que dan soporte a empresas y organismos oficiales.

La Guerra Fría desapareció unos años más tarde, pero en estos momentos, enero de 2022, la tensión ha vuelto a saltar por los supuestos planes de Rusia de invadir Ucrania. En el hipotético caso de conflicto, ¿se activarían los sistemas de misiles nucleares para atacar territorios?

Quienes vimos la película en su momento dimos como algo alucinante la mayor parte de las cuestiones que se ha desarrollado. Posteriormente hemos podido comprobar que muchas se han cumplido. Por ejemplo, en la película David altera las cabinas telefónicas para poder realizar llamadas gratis. En nuestro país ya van quedando cada vez menos unidades, pero tenemos los medios informáticos suficiente para conseguir realizar tareas de manera ilegal. Por ejemplo, la descarga de películas y música sin tener que pagar por ellas.

La película Juegos de Guerra nos abrió los ojos a todo lo que podía llevarse a cabo mediante un ordenador. Sí, este film fue muy visionario y conseguido ponernos en la onda de lo que sería la informática de las décadas sucesivas. El tiempo le dio la razón.